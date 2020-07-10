رئیس جمهور موقت بولیوی به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جنینه آنی‌یس» رئیس جمهوری موقت بولیوی، اعلام کرد که به بیماری «کووید ۱۹» مبتلا شده است.

نتیجه تست کرونای رئیس جمهوری موقت بولیوی در حالی مثبت اعلام می‌شود که چند روز پیش ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل نیز اعلام کرده بود که به این ویروس مبتلا شده است.

رئیس جمهوری موقت بولیوی در صفحه توئیتر خود نوشت: «نتیجه آزمایش من برای کووید -۱۹ مثبت بود. حالم خوب است و از قرنطینه کار خواهم کرد. همراه با یکدیگر پیش خواهیم رفت.»

جنینه آنی‌یس، ۵۳ ساله نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده بولیوی شده که قرار است روز شش سپتامبر (۱۶ شهریور) برگزار شود. پیش از این سه نفر از اعضای دولت بولیوی نیز اعلام کرده بودند که به بیماری «کووید ۱۹» مبتلا شده‌اند.

جنینه آنی‌یس پس از استعفای اوو مورالس، رئیس جمهوری چپ‌گرای بولیوی در ماه نوامبر سال گذشته (آبان / آذر) قدرت را در این کشور به دست گرفت.

تاکنون نزدیک به ۴۳ هزار نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بولیوی شناسایی شده‌اند. از این تعداد ۱۵۷۷ جان خود را از دست داده‌اند.

«دیوسدادو کابیو» رئیس مجلس موسسان ونزوئلا که دومین فرد قدرتمند در حزب حاکم این کشور محسوب می‌شود نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که به نوع جدید ویروس کرونا مبتلا شده است.

شمار مبتلایان به بیماری همه گیر «کووید ۱۹» در میان سیاستمداران ارشد کشورهای آمریکای جنوبی در حالی افزایش یافته که این منطقه طی هفته‌های گذشته به یکی از کانون‌های اصلی شیوع ویروس جدید کرونا تبدیل شده است.