به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مدرنیسم اسلامی، ناسیونالیسم، بنیادگرایی اسلامی: اپیزود و گفتمان اثر منصور معدل، استاد ممتاز دانشگاه مریلند، به کوشش مصطفی مهرآئین در حال ترجمه است.
وی در این باره گفت: در کتاب جامعه شناسی فرهنگ با نظریه روبرت وسنو در خصوص رابطه اندیشه و ساختار اجتماعی آشنا شدیم. وسنو در پژوهش خود در پی پاسخ گفتن به سه پرسش بنیادی دربارۀ جنبشهای ایدئولوژیک اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی است: چه شرایطی زمینهساز شکلگیری این جنبشهای ایدئولوژیک در تاریخ تحول سرمایهداری اروپا شد؟ چه عواملی منابع و فضای اجتماعی لازم برای تولید و رشد این گفتمانهای فرهنگی را فراهم آورد؟ و چه عواملی ساختار درونی و محتوای این گفتمانها را تعیین کرد؟
مهرآئین افزود: آنچه پژوهش وسنو را از پژوهشهای پیشین متمایز میکند این است که او پاسخش را مبتنی بر دریافتی تازه از فرهنگ (دریافت «عینی» از فرهنگ و ایدئولوژی) و ساختار اجتماعی (ساختار بهعنوان «بانک یا ذخیرۀ منابع») مطرح میکند. او در تقابل با سه نظریۀ تطابق فرهنگی، مشروعیت طبقاتی و محرومیت نسبی و با به چالش کشیدن مفروضات «ذهنگرایانه» آنها، رویکردی تازه به مکانیسمهای رابط میان اندیشه و ساختار اجتماعی عرضه میکند.
این جامعه شناس تصریح کرد: در این کتاب منصور معدل مبتنی بر نظریه تحول فرهنگی و فکری روبرت وسنو به تحول جریانهای فکری در جهان اسلام، از جمله ایران، هند، مصر، سوریه، اردن و الجزایر میپردازد. این کتاب نمونهای برجسته از پژوهش در حوزه جامعه شناسی تاریخی تحول فکری است. امیدوارم زودتر این ترجمه را به پایان ببرم و متن کتاب در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
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