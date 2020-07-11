خرید تضمینی ۸۲ هزار تن گندم از کشاورزان اصفهانی

محسن حاج عابدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید تضمینی ۸۲ هزار تن گندم در استان اصفهان اظهار داشت: تا تاریخ نوزدهم تیرماه بالغ بر ۸۲ هزار تن گندم از کشاورزان اصفهان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: قیمت تضمینی خرید گندم در سال ۹۹ با تصویب هیأت وزیران به ازای هر کیلوگرم مبلغ ۲۵ هزار ریال تعیین شد که تاکنون بیش از ۸۰ درصد مطالبات کشاورزان اصفهانی پرداخت شده است.

خرید حمایتی ۱۲۵۰۰ تن جو از کشاورزان اصفهان

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با اشاره به خرید توافقی محصول جو از کشاورزان اصفهانی گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن جو هم به صورت خرید توافقی از کشاورزان توسط تعاون روستایی استان اصفهان انجام شده است.

خرید تضمینی بیش از ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا

وی به خرید تضمینی ۵۰۰ تن کلزا از کشاورزان اصفهانی هم اشاره‌ای داشت و افزود: امسال نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا با ۳۵ درصد افزایش به ازای هر کیلوگرم ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال است که شبکه تعاون روستایی استان اصفهان این محصول را از کشاورزان تحویل و مطالبات آنان را پرداخت می‌کند.

حاج عابدی تصمیم گیری درباره نوع خرید محصول گوجه فرنگی را به هفته آینده موکول کرد و گفت: در هفته آینده با برداشت محصول گوجه فرنگی نوع خرید این محصول از کشاورزان مشخص می‌شود.