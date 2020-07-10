ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۶۵ پروانه احداث گلخانه در چهارمحال و بختیاری صادر شد، اظهار کرد: متقاضیان احداث گلخانه در این استان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث این تعداد گلخانه در سطح استان نیاز است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بازده اقتصادی گلخانه افزایش یافته است.

وی گفت: میزان مصرف آب در گلخانه بسیار پایین است و راندمان تولید بسیار بالا است و همین امر سبب شده است که صرفه اقتصادی گلخانه بسیار بالا باشد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: گرایش کشاورزان به احداث گلخانه در این استان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در کاهش نرخ بیکار در این استان دارد.