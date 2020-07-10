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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۰

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

رطوبت و شرجی در خوزستان افزایش می یابد

رطوبت و شرجی در خوزستان افزایش می یابد

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: به دلیل جریان‌های جنوبی، از فردا شاهد افزایش رطوبت و شرجی به ویژه در مناطق جنوب شرقی استان خوزستان خواهیم شد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اوایل وقت فردا جریان‌های جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی به ویژه در مناطق جنوب شرقی استان خواهد شد.

وی افزود: تا روز یکشنبه روند افزایش دما و رخداد دماهای ۴۹، ۵۰ و بعضاً بیشتر به ویژه در روز شنبه و در مناطق مرکزی، نیمه غربی و نیمه جنوبی استان مورد انتظار است.

سبزه زاری در ادامه گفت: بیشترین رطوبت‌های هوا در شبانه‌روز گذشته استان، شادگان ۸۱ درصد، ماهشهر ۷۹ درصد، آبادان ۷۶ درصد، هندیجان ۷۲ درصد، کشاورزی اهواز ۶۹ درصد، بستان ۶۷ درصد، صفی‌آباد دزفول ۵۷ درصد، اهواز و شوش هر کدام ۵۲ درصد بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با بیان اینکه شمال خلیج‌فارس مواج خواهد بود، گفت: از فردا وزش بادها در برخی ساعات متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۴۸.۹ و ایذه با ۲۴.۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری در پایان گفت: همچنین در شبانه‌روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۸.۱ و حداقل به ۳۱.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 4970264

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