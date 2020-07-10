به گزارش خبرنگار مهر، به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو، در ترم تابستان درسگفتار بنیان‌اندیشی مدرنیته و جهان ایرانی با ارائه علی اصغر مصلح استاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

فیلسوفان بزرگ، با اندیشیدن به بنیان‌ها شناخته شده‌اند اما در تفکر مدرن، این کوشش به تدریج نسبتی با اندیشیدن به بنیان‌های تمدن و فرهنگ مدرن پیدا کرده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم با متفکرانی چون مارکس، نیچه، فروید، هیدگر و فوکو، این نسبت انتقادهای بنیادین از تمدن و فرهنگ مدرن را در پی داشته است.

تفکر بنیان‌اندیش نسبتی با شرایط بحران دارد و احساس بحران را القا می‌کند. جهان ایرانی به جهتِ سابقه و تمایلِ به بنیان‌اندیشی، به صورتی گسترده و عمیق تحت تأثیر اینگونه متفکران قرار گرفته است. در این درسگفتارها، با روایت صورت‌های مختلفِ نقد بنیادین مدرنیته، چگونگی تأثیرگذاری آنها بر روندهای فکری و فرهنگی ایران معاصر مورد بحث قرار می‌گیرد.

علاقمندان به شرکت در این کلاس، باید با تاریخ فلسفه غرب و تاریخ تفکر معاصر در ایران آشنایی داشته باشند.

این نشست به صورت حضوری و مجازی دوشنبه‌ها از ساعت ۱۹:۳۰-۱۸ برپا می‌شود. علاقه مندان برای ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۲۱۶۶۱۷۴۰۸۱ تماس بگیرند.