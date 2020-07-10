امیر ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۱۸ روستای هدف گردشگری در استان زنجان خبر داد و گفت: این روستاها زیر ساخت‌های خوبی برای جذب گردشگر دارند.

وی اظهار کرد: در سال جهش تولید بازنگری در خصوص روستاهای هدف گردشگری قرار گیرد و در زمینه برنامه ر یزی ها ی لازم انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، گفت: روستاهایی که بافت با ارزش تاریخی و جاذبه‌های خوبی دارند در سال جاری جز و روستاهای هدف گردشگری قرار خواهند گرفت.

ارجمند با بیان اینکه توجه به روستاهای دارای قابلیت گردشگری جایگاه ویژه‌ای دارد، تاکید کرد: در روستاهای هدف گردشگری باید فعالیت‌های اقتصادی منطبق با استعداد و ظرفیت روستا تقویت شود و توسعه یابد.

وی ابراز داشت: ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاهای هدف گردشگری نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با توسعه بوم گردی و گردشگری در این مناطق می‌توان، زمینه‌های ایجاد اشتغال خوبی را فراهم کرد و از مهاجرت روستاییان به روستاها هم جلوگیری می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، گفت: در راستای توسعه گردشگری استان از حال گذر از معبر به مقصد گردشگری است.

ارجمندتاکید کرد: اگر به حضور گردشگر در یک منطقه از لحاظ توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی توجیه خوبی نداشته باشیم گردشگری دچار افت می‌شود.