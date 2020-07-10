به گزارش خبرنگار مهر، اصغر همت بازیگر و کارگردان تئاتر درباره تجربه این روزهای کرونایی خود گفت: اخیراً فکر می‌کردیم که می‌توانیم یک نفسی بکشیم اما اوضاع دوباره بدتر از قبل شده است و فکر می‌کنم خانه نشینی سه ماه اول را باید جدی تر ادامه بدهیم. حتماً ماسک می‌زنم و حتی به همسرم گفتم بیا در منزل هم ماسک بزنیم!

وی در پاسخ به این سوال منصور ضابطیان در برنامه رادیویی «پنجشنبه جمعه» که آیا تا حالا گول کسی را خورده است، توضیح داد: از تهیه‌کننده‌ها با سرفصل‌های مختلف همیشه گول خورده‌ام. یعنی کلاه دیگری سرم رفته است. اما شاید جالب‌ترین گول خوردنم به روز فوت زنده‌یاد علی حاتمی جلوی تالار وحدت برگردد. آقایی از شهر مقدس مشهد آمد و گفت می‌خواهد برای من و خانم اسدی شرایطی را فراهم کند که به مکه برویم. آن زمان سال ۷۴ یا ۷۵ بود، ۵۰۰ هزار تومان به او دادیم و قرار شد بقیه‌اش را بدهیم. بعد متوجه شدم که این آقا کلاً برای ما فیلم بازی کرده است. که وقتی مادر مرحوم همسرم به من گفت که شما چرا گول خوردید. گفتم او آنقدر خوب بازی کرد که حاضرم آن ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان ناز شصت بازی خوبش به او بدهم. یک بار هم یک آقایی خودش را وکیل معرفی کرد برای معافیت پسرم که آن هم کلاه گشادی سر ما گذاشت.

وی یادآور شد: متاسفانه این‌طور است راحت گول می‌خورم. یک جمله‌ای در نمایشنامه «کسب و کار آقای فابریزی» داشتم که سال ۷۶ از تلویزیون پخش شد و با خاکی کار کرده بودم. گفتم: «همیشه اعتماد به دیگران برایم موفقیت آورده است.» ولی فکر می‌کنم این فقط یک جمله در یک نمایشنامه بوده است.

رییس سابق خانه تئاتر همچنین در پاسخ به این پرسش که تا به حال به کسی پول قرض داده‌اید که به شما بازنگرداند، گفت: بله. حتماً فراموش کرده است. ولی خودم واقعاً همیشه سعی کرده‌ام که بلافاصله یادداشت کنم و بدهکار کسی نباشم. شاید کسی از من هم طلبکار باشد ولی من یادم رفته باشد. عمداً به کسی بدهکار نبوده‌ام. سهواً جایزالخطا است.

پس از ۶۸ سال، برای اولین بار ۶ ماه است که به شیراز نرفته‌ام!

وی درباره اینکه تا به حال آش سبزی پخته است، توضیح داد: نه تا به حال نپخته‌ام. من آشپز بدی نیستم. اما هیچ وقت جرات نکرده‌ام. چون فکر نمی‌کنم کار ساده‌ای باشد. با وجود اینکه این نوع آش را بسیار دوست دارم. یکی از ذوق و شوق‌هایم از رفتن به شیراز این است که بروم صبح آش سبزی بخورم. الان حدود ۶ ماه است که به شیراز نرفته‌ام، برای اولین بار در این زندگی ۶۸ ساله این اتفاق افتاده است. می‌خواستم یکی دو هفته پیش بروم اما اوضاع آنجا هم خراب شده است. با وجود اینکه آنجا شرایط را کنترل کرده بودند ولی متاسفانه الان آنجا هم اوضاع خوب نیست و تاکید می‌شود که نیایید.

این بازیگر تلویزیون و تئاتر درباره اینکه تا به حال شده است اشتباهی پیغامی برای کسی بفرستد که شرمنده شود، گفت: در لحظه فهمیده‌ام و پیام را پاک کرده‌ام. یعنی مثلاً در یک صفحه دیگری بوده‌ام. بلافاصله متوجه شده‌ام. اینکه ماندگار باشد و منتقل شود پیش نیامده است. چون خیلی اهل دنیای مجازی نیستم.

وی افزود: اما شده است کسی توی سر زنان به من زنگ زده است که من چیزی را اشتباهی برای فلانی که نمی‌دانم چطوری توجیهش کنم فرستاده‌ام. چیزی فرستاده که مناسب نبوده است، ولی برای خودم خوشبختانه پیش نیامده است.

بازی در سریال با حضور دکتر

همت در ادامه بیان کرد: من ۸-۹ سال کار نکرده بودم. کاری را که از قبل از کرونا با آقای باشه آهنگر شروع کرده بودم تمام کردم، اما این روزها مشکلات پخش دارد. یک کار هم با سعید نعمت‌الله مشغول هستم. گاهی با مراقبت بسیار که دکتر سر صحنه باشد و مرتب چک کنند، جلوی دوربین می‌روم. مثلاً اخیراً آزمایش خون و این چیزها می‌گیرند. یک جوری داریم کار را ادامه می‌دهیم ولی بیشتر فعلاً صحنه‌هایی که کم‌برخوردتر است را می‌گیریم. صحنه‌های شلوغ را گذاشته‌ایم که شاید این بلا دست از سر ما بردارد و ببینیم چطور می‌شود.

«پنجشنبه جمعه» با اجرای منصور ضابطیان و به تهیه‌کنندگی زهرا قائدی هر هفته پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲ همزمان با پخش صوتی از رادیو ایران به صورت تصویری نیز از سایت این شبکه رادیویی پخش می‌شود.