شاهین بیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر و در مورد دیدار روز شنبه استقلال برابر تراکتورسازی گفت: متاسفانه در وضعیتی که استقلال چندین بازیکنش به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه خانگی به سر می برند این تیم باید روز شنبه به مصاف تراکتورسازی برود. آبی پوشان پس از اینکه بازیکنان شان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند تمرین را تعطیل کردند اما اصرار سازمان لیگ برای دیدار این تیم برابر تراکتورسازی باعث شد تا آنها تنها بتوانند با دو جلسه تمرین آن هم با نهایتا ۱۳ الی ۱۴ بازیکن خود را آماده این دیدار کنند.

کاپیتان پیشین استقلال با انتقاد از رفتار سازمان لیگ گفت: فکر می کنم همه دست به دست هم داده اند تا آبی پوشان نتوانند حتی سهمیه لیگ قهرمانان را داشته باشند، وقتی یک تیم بازیکنان زیادی از آن به ویروس کرونا مبتلا شده چطور می توانند به مصاف حریف بروند نه تمرین کرده اند و نه روحیه خوبی دارند اعتقاد دارم هواداران در این روزهای سخت شرایط را درک می کنند و می دانند چه ظلمی به استقلال در این مدت شده است.

وی ادامه داد: از لحاظ فنی هیچ صحبتی ندارم زیرا بیشتر نفرات اصلی تیم در این دیدار حضور ندارند و حالا مجیدی باید با چند بازیکن امید و بزرگسال به مصاف تراکتورسازی برود اما آرزو می کنم آبی پوشان بتوانند در این دیدار به امتیاز لازم دست پیدا کنند.

بیانی ادامه داد: اصرار سازمان لیگ به برگزاری بازی ها را متوجه نمی شوم اگر باز هم بازیکنی دچار این ویروس شد آیا سازمان لیگ پاسخگو است؟ متاسفانه این روزها هر کس ساز خودش را می زند و اصلا شرایط را درک نمی کنند ولی آرزو می کنم هیچ بازیکنی در هفته های باقی مانده دچار این ویروس خطرناک نشود.

کاپیتان پیشین استقلال در پایان خاطرنشان کرد: برای مجیدی آرزوی موفقیت می کنم. او روزهای سختی را در استقلال سپری می کند و حالا باید همه دست به دست هم دهیم و از او حمایت کنیم تا هر چه زودتر این هفته های پایانی لیگ هم به پایان برسد زیرا احساس می کنم اگر تمام بازیکنان استقلال هم خدایی نکرده دچار این ویروس شوند باز هم سازمان لیگدست از سر استقلال برنخواهد داشت و اصرار دارد که حتی بدون بازین این تیم به برابر حریفانش به میدان برود.