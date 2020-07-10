تست کرونای یک بازیکن دیگر استقلال مثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، دکتر کاوه ستوده در خصوص مبتلایان به کرونا در این تیم گفت: در آخرین تست آزمایشگاهی صورت گرفته از بازیکنان استقلال، تعدادی از افرادی که پیشتر تست کرونایشان مثبت اعلام شده بود، تستشان منفی اعلام و یک نفر به افراد با تست کرونا مثبت اضافه شد که این موضوع به مدیرعامل و سرمربی تیم استقلال اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر میزبان تراکتور هستند و باید در غیاب بازیکنان کرونایی خود در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی از ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۱ تیر با این تیم دیدار کنند.