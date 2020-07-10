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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

تست کرونای یک بازیکن دیگر استقلال مثبت شد

تست کرونای یک بازیکن دیگر استقلال مثبت شد

باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت بازیکنان کرونایی خود اطلاع رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، دکتر کاوه ستوده در خصوص مبتلایان به کرونا در این تیم گفت: در آخرین تست آزمایشگاهی صورت گرفته از بازیکنان استقلال، تعدادی از افرادی که پیشتر تست کرونایشان مثبت اعلام شده بود، تستشان منفی اعلام و یک نفر به افراد با تست کرونا مثبت اضافه شد که این موضوع به مدیرعامل و سرمربی تیم استقلال اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر میزبان تراکتور هستند و باید در غیاب بازیکنان کرونایی خود در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی از ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۱ تیر با این تیم دیدار کنند.

کد مطلب 4970290

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      8 5
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      اصرار به انجام مسابقات ورزشی در شرایطی که سلامت بازیکنان در مخاطره می اندازد چه دلیلی دارد ؟؟؟؟؟؟؟
      • محمد AE ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
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        برا این که یه تیم خاص باید قهرمان بشه حتی اگه جون بازیکنای دیگه به خطر بیفته😐
      • نبی اله نوذر IR ۰۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
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        دلیلش این است که میخواهند باخیال راحت تیم حکومتی راقهرمان کنند
    • هادی محمدی IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
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      وقتی سرپرست تیم میگه سیاه بازیه پروتکل های سازمان لیگ،مربی تیم هم بازیکن رو به حال خودش رها میکنه،عاقبت همین میشه،ازصمیم قلب به عنوان یه پرسپولیسی آرزوی سلامتی میکنم برا تک تکشون،ایشالله...

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