به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یویور نیوز، در ادامه اعترضات ضد نژادپرستی در آمریکا، عبارت «جان سیاه‌پوست ارزش دارد» که به شعار جنبش عدالتخواهانه و ضد تبعیض نژادی در جهان تبدیل شده، با حروف بزرگ و به رنگ زرد بر کف خیابان مشرف به برج دونالد ترامپ در شهر نیویورک نقش بست.

خیابان پنجم شهر نیویورک، شهری که از آن به عنوان قلمرو دموکرات‌ها نام برده می‌شود روز پنج‌شنبه شاهد حضور مسئولانی بود که برای نظارت بر عملیات شعار نویسی جنبش هوادار برابری‌های نژادی و نفع خشونت بر ضد اقلیت‌ها به این نقطه از شهر آمده بودند.

این اقدام با هدف جلب توجه دونالد ترامپ‌، رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفته که از سوی مخالفان به تحقیر جنبش ضد نژادپرستی متهم شده است.

عملیاتی مشابه با این اقدام چندی پیش در اوایل ماه گذشته میلادی در واشنگتن انجام شد، شهری که مسئول دموکراتش نام خیابان منتهی به کاخ سفید را به «جان سیاه‌پوست ارزش دارد» تغییر داد و زمینه نقش بستن شعار «جان سیاه‌پوست ارزش دارد» را بر کف خیابان شانزدهم واشنگتن فراهم کرد.

شش هفته پس از مرگ جرج فلوید، جوان سیاه‌پوستی که پس از دستگیری در شهر مینیاپولیس بر اثر تبعات ناشی از خشونت یک مامور پلیس جان باخت، اینک یکی از مشهورترین خیابان‌های نیویورک زیر نگاه جمع زیادی از عکاسان و دوربین‌های تلویزیونی به شعار معروف معترضان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر ضد اقلیت‌های نژادی تزئین شده است.

در این مراسم چند تن از مسئولان شهری و به ویژه «ال شارپتون» روحانی مسیحی و کنشگر سیاهپوست حقوق مدنی در آمریکا حضور داشتند. «بیل دو بلازیو» شهردار نیویورک نیز در انتهای عملیات شعار نویسی با چند حرکت قلم‌مو در این امر مشارکت کرد.