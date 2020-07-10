مردم مراقب سایت های شرط بندی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان نقی اظهار کرد: واقعیت این است که اکثریت سایت‌های شرط‌بندی و قمار و نظایر آن با هدف کلاهبرداری از کاربران ایجاد شده و در نهایت پس از اخذ مبالغی از شرکت‌کنندگان هیچ پولی به آنان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: برخی از این سایت‌ها اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران این سایت‌ها کرده و با در اختیار گرفتن رمز پویا یا رمز دوم و دیگر اطلاعات کارت‌بانکی که توسط کاربر در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن‌ها می‌کنند یا اینکه این افراد مبالغی را برای شرکت در مسابقه دریافت کرده، اما سازوکار سایت را طوری طراحی می‌کنند که فرد دائماً بازنده شود یا اصلاً مبلغی به حسابش پرداخت نشود. حتی در مواردی بود که فردی برنده هم شده اما سایت مذکور حساب شرکت‌کننده را مسدود کرده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: در این شرایط افراد سودجو ممکن است دوباره دست به کار شده و بخواهند در پوشش تبلیغات متنوع اقدام به کلاهبرداری از کاربران کنند که در این خصوص هشدار پلیس به شهروندان این است که به هیچ عنوان فریب چنین سایت‌هایی را نخورده و از وارد کردن اطلاعات مربوط به کارت بانکی خود در این سایت‌ها خودداری کنند.

آنقی از مردم درخواست کرد چنین موضوعاتی را به پلیس اطلاع دهند چراکه پلیس فتا با چنین مواردی به جد برخورد می‌کند، اما لازم است مردم نیز در مواجهه با چنین سایت‌هایی هوشیار بوده و فریب تبلیغات آن را نخورند. همچنین موضوع را به پلیس فتا گزارش کنند.