کتاب سیزدهمین جشنواره آموزشی علوم پزشکی شهید مطهری رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری امروز جمعه ۲۰ تیرماه ۹۹ به صورت کاملا مجازی برگزار شد. دکتر عظیم میرزازاده دبیر سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه گفت: خرسندیم که در مقابل چالش کرونا سر خم نکردیم و تسلیم نشدیم و با برگزاری مجازی این مراسم به اهداف مورد نظر دست یافتیم.

میرزازاده گفت: هدف اصلی جشنواره مطهری، معرفی و تجلیل از فرایندهای آموزشی برتری است که در ۲ سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می شود و اینکه می توانیم با برگزاری این جشنواره به ترویج نوآوری و معرفی فرایندهای جدیدی که به ارتقاء کمک بکند دست یابیم، بسیار موثر است.

وی با اشاره به تاریخچه جشنواره یادآور شد: از سال ۹۴ و همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره مطهری، دبیرخانه دائمی همایش در تهران تشکیل شد و ۶ حیطه فعلی شکل گرفت.

دبیر سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تاکید کرد: بعد از پایان دوازدهمین جشنواره شهید مطهری، سه جلسه با داوران جشنواره برگزار شد تا چالش های مسیر بررسی بشوند و ۶ جلسه نیز در راستای افزایش توافق داوری برگزار شد که دستاورد آن، مرتفع شدن ابهامات زمان داوری و نهایتاً، همکاری و هماهنگی و اصلاح روند اداری بود.

وی خاطرنشان کرد: شفاف سازی منابع و روندها قبلا نیز در دستور کار بود اما مستندسازی آن با تدوین و تنظیم شیوه نامه مدیریت اجرایی فرایند داوری جشنواره کشوری در دی ماه ۱۳۹۸ شکل گرفت.

دبیر بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه اظهار داشت: از دیگر تغییرات حاصل شده در این جشنواره می توان به پیش بینی فایل صوتی - تصویری در راستای رسانیدن صدای مخاطبین به داوران، بازخورد فرآیندها، اضافه شدن داوران جدید با ملاک های از پیش تعیین شده به مجموعه داوران و افزایش ۲ برابری زمان ارزیابی کمیته های تخصصی در راستای افزایش دقت داوری است.

میرزازاده با ابراز خرسندی از انجام ۹۸ درصد برنامه های از پیش تعیین شده، افزود: مجموعاً ۲۱۸ فرایند برای دبیرخانه جشنواره سیزدهم ارسال شده که از هر کلان منطقه یک نفر از اعضای هیات علمی کلان منطقه در هیات داوران داوری حضور دارند.

وی تاکید کرد: امسال برای اولین بار در یکی از حیطه ها هیچ فرآیندی شایسته دریافت رتبه اول یا دوم نشد و این مساله نشان دهنده ارتقاء کیفیت داوری است.

دبیر سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری اعلام کرد: کتاب جشنواره سیزدهم آماده است و امروز منتشر می شود.

اختتامیه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، شنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت، آقای دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس بیست ویکمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دکتر یزدانی رئیس مرکز مطالعات آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.