به گزارش بازررگانی خبرگزاری مهر به نقل از گروه خودروسازی سایپا، فرزین فردیس درباره استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها در صنعت خودرو، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که ما در تمام صنایع شاهد آن هستیم و محدود به صنعت خودرو نیست، بی توجهی به سرمایه گذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا است؛ یعنی به جای آنکه سرمایه‌ها به سمت فناوری و تکنولوژی برود به سمتی سوق پیدا کرده که به زبان ساده خام فروشی است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی از کالاها در فرآیند تولید ارزش افزوده پیدا می‌کنند، لذا در خیلی از بخش‌ها ما باید به سمتی برویم که کالای تولیدی به مرحله ارزش افزوده برسد نه آنکه در مراحل اولیه و یا حتی میانی، آن را رها و ادامه آن را از طریق واردات تأمین کنیم.

اشتباهات را جبران کنیم

وی گفت: سبد صادراتی کشور هم نشان می‌دهد که ما صادرکننده کالا با ارزش افزوده بالا نیستیم؛ اگر نسبت صادرات از نظر ارزش دلار تقسیم بر تناژ شود و با واردات مقایسه شود، هر تن کالای صادراتی در برابر هر تن واردات کم ارزش تر است.

نایب رئیس اول کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما کالاها را با ارزش ذاتی کمتری می‌فروشیم و با ارزش ذاتی بیشتری می خریم، تصریح کرد: این اشتباه را می‌توان با کمک دانش بنیان‌های واقعی اصلاح کرد.

وی اظهار داشت: حرکت به سمت تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر به منزله این نیست که ما باید در تمام بخش‌ها خودکفا شویم؛ خود اتکایی شمشیر دولبه است و نمی‌توان با قطع رابطه با سایر کشورها به اهداف توسعه‌ای دست پیدا کرد؛ تولید قطعات خاص و " های تک" زمانی توجیه اقتصادی خواهد داشت که تیراژ آن بالا باشد در غیر این صورت با تیراژ پایین واردات به صرفه تر است.

عضویت در زنجیره جهانی

نایب اول کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران گفت: شرکت‌های خودروسازی با توجه به تیراژی که دارند می‌توانند برای تولید انبوه برخی از قطعات خاص با همکاری دانش بنیان‌ها برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید سراغ دانش بنیان‌های واقعی برود نه افرادی که شعار می‌دهند و دکان دانش بنیانی باز کردند، افزود: حرکت به سمت دانش بنیان‌ها باید همراه با عضویت در زنجیره جهانی باشد بدین جهت ضرورت دارد که جهت گیری و سرمایه گذاری در دانش بنیان‌ها با آینده نگری همراه باشد؛ ما نباید سراغ بخش‌هایی برویم که سایر کشورها از آن عبور کردند.

همگام بودن با سایر کشورها یک الزام است

فردیس خاطرنشان کرد: اگر قرار است صنعت خودرو با کمک دانش بنیان‌ها توسعه پیدا کند، همگام بودن با سایر کشورها یک الزام است؛ خیلی از کشورها در حال فاصله گرفتن از موتورهای انژکتوری و بنزینی هستند، از این رو توسعه در چنین بخش‌هایی قطعاً به منزله هدر دادن سرمایه و وقت است.

نایب رئیس اول کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران گفت: صنعت خودرو به سمت هوشمند شدن در حال حرکت است؛ اگر می‌خواهیم از توان دانش بنیان‌ها استفاده کنیم، فعالیت مبتنی بر دانش روز گره گشای مشکلات این حوزه است.

وی افزود: برای اینکه در این بخش به یک برنامه عملیاتی برسیم توصیه می‌کنم که خودروسازان با همکاری مجموعه‌های دانش بنیان سبد فعالیت فناوری مشخص کنند و با علم به آینده برنامه ریزی کنند.