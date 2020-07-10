ایستادگی مردم در برابر عناصر دورو/دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به اینکه عفت و پوشش برای مرد و زن لازم و واجب است اظهار داشت: شیوه حجاب در زن و مرد متفاوت است به گونه‌ای که پوشش در خانم‌ها باید به نحوی باشد که تمام بدن را پوشانده و از هرگونه جلب توجه نامحرم دور باشد.

محمودی با اشاره به روز شهرداری‌ها افزود: به همین مناسبت شورای شهر گزارشی از عملکرد شهرداری داشتند که ضمن تشکر از خدمات و زحمات این عزیزان در شورا و شهرداری ذکر چند نکته در خصوص فضاسازی اطراف مسجد جامع و احداث این پارک قابل ذکر است که اول نورپردازی مسجد جامع است که باید تسریع شود و همچنین نورپردازی برج علاالدین که به زیبایی شهر کمک می‌کند که البته در این مهم قطعاً باید میراث فرهنگی کنار شهرداری فعال باشد.

وی در خصوص فرهنگ پارک نشینی مردم گفت: در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی هستیم چرا که پارک جای قلیان کشیدن و خدای نکرده اتراق معتادان و بعضاً ناهنجاری‌های اخلاقی نیست من از عزیزان به جد درخواست دارند که زمان احداث پارک برای مدیریت آن به عنوان یک موضوع فرهنگی به طور جدی برنامه ریزی کنند و نکته دیگر لزوم توجه بیشتر به حواشی شهر است زیرا مردم امرآباد، امامزاده علی، ده شریفا و سایر نقاط حاشیه‌ای نیز نیازمند قسمت‌های اصلی شهر نیازمند توجهات بیشتر عمرانی و خدمات و فضای سبز هستند البته کارهایی انجام شده ولی کافی نبوده که امیدوارم عزیزان بتوانند در این ایام باقی مانده از این دوره شورا قدم‌های موثرتری را بردارند.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ۲۰ تیرماه گفت: در این ایام یک هفته به عنوان هفته عفاف و حجاب نامگذاری شده است و این روز سالروز حمله مزدوران رژیم پهلوی به مسجد گوهرشاد در مشهد است که به خاک و خون کشیدن علما بود از نتایج آن بود آنها جهت دفاع از حجاب و عفاف در مسجد و در جوار حرم امام رضا اجتماع کرده بودند ولی جلادان آدمکش پهلوی حتی حریم حرم امام هشتم را هم نگه نداشتند و مردم بی دفاع را به خاک و خون کشیدند، آن روز بزرگان در برابر این توطئه شیطانی استکبار ایستادند، خون دادند و شهید شدند و خم به ابرو نیاورد و از حجاب و عفاف و نوامیس کشور دفاع کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه امروز نیز تهاجم به حجاب و عفت به عنوان یکی از عوامل مقاومت و عزت ملت ایران مورد هجمه مستکبران و مزدوران آنها است عنوان داشت: رسالت جامعه انقلابی خصوصاً زنان مؤمن از همیشه سنگین‌تر است و در مصوبه عفاف و حجاب تمام دستگاه‌های کشور مسئولیت دارند ولی با کمال تأسف برخی دستگاه‌ها نه تنها به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نکرده‌اند بلکه بعضاً عامل دامن زدن به بی حجابی‌ها و بی عفتی ها نیز بوده‌اند.

وی عنوان داشت: وقتی در برخی انتخابات‌ها به اسم آزادی حریم‌ها شکسته می‌شود و برای چند رأی به دختران بزک کرده روی آورده می‌شود وقتی در رسانه و فضاهای رسانه‌ای الگوی درست ارائه نمی‌شود و با عوامل انحراف و کجی اندیشی برخورد مناسب صورت نمی‌گیرد این حاکی از بی تفاوتی و بی دردی برخی مسئولین امر است وقتی در حوزه پوشاک مسئولان کوتاهی می‌کنند این موارد به وجود می‌آید لذا خطاب ما اول به مسئولان بی درد است که ریاست و مدیریت را مدیون خون‌های معظم شهدا هستند که در وصیت نامه‌هایشان از عفاف و حجاب گفته است لذا هر مدیری در هر رده‌ای در این مهم کوتاهی کند خائن شناخته می‌شود.

محمودی در ادامه به برخی نامه پراکنی ها اشاره کرد و اظهار داشت: امروز به مردم عزیز و بصیر و انقلابی هشدار می‌دهم، مردمی که از زخم بی لیاقتی‌ها و بی تدبیری‌ها کمرشان خم است ولی با این حال به اسلام و انقلاب و شهدا پشت نکرده و نمی‌کنند که فریب فتنه معاویه‌ها، عمر و عاص ها را نخورند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: هیچکس با نقد سازنده و سوال مخالف نیست، مردم هم می‌فهمند که با شعار نقد تخریب می‌کنند من امروز از این تریبون از قول مردم همیشه در صحنه دیار ۱۵ خرداد اعلام می‌کنم که اگر این عناصر دورو دست از شرارت برندارند و اگر با احساسات و اعتقادات مردم بازی کنند اگر به فکر فتنه جدیدی باشند و بخواهند مزدوری آمریکا و اسرائیل را کنند این مردم انقلابی همچون گذشته علیرغم تمام سختی‌ها و مشکلات با وجود در برابر آنها ایستادگی ایستند و محکم بر دهان یاوه گویان خواهند کوبید.

وی بر لزوم پاسخگویی دولت در برابر مجلس تاکید کرد و عنوان داشت: دولت هم باید در برابر مجلس و هم باید در برابر ملت پاسخگو باشد و تذکر پایانی در برابر رعایت اصول بهداشت در مقابل بیماری است که باید جدی گرفته شود و رعایت کرد تا خداوند این بلا را از سر ملت ایران دور کند.