به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه نمایش در ژانر منتخب هفتگی خود به ژانر «جنایی» میپردازد و در بخش صحنه گران به مرور آثار مهدی هاشمی خواهد پرداخت.
این شبکه از شنبه ۲۱ تیرماه تا جمعه ۲۷ تیر ساعت ۱۳ فیلمهای «شاهد عینی»، «کاغذهای رنگی»، «برگ و باد»، «پاشنه بلند ۲»، «دوچرخه باز»، «باجناق ها» و «ماه عسل» را روی آنتن میبرد.
فیلمهای ویژه تابستان:
فیلمهای ویژه تابستان شبکه نمایش به ترتیب «تعطیلات در اردوگاه تابستانی»، «مکاتبه»، «کیم مامور مخفی»، «شامیتاب»، «به خاطر خواهرم»، «هدیه ای برای آقای تومی» و «هتل بزرگ بوداپست» از شنبه تا جمعه ساعت ۱۵ پخش میشوند.
ژانر منتخب این هفته:
فیلم بازهای شبکه نمایش میتوانند این هفته ژانر جنایی را از شنبه تا جمعه به ترتیب با تماشای فیلمهای «مخمصه»، «شمال از شمال غربی»، «سایه به سایه»، «سیکاریو»، «فارگو»، «هفت» و «جدامانده» از این شبکه دنبال کنند.
مرور آثار:
مهدی هاشمی بازیگر، کارگردان و فیلمنامه نویس تلویزوین و تئاتر، یک هفته مهمان شبکه نمایش میشود.
وی نخستین بازی سینماییاش را در فیلم «زنده باد …» ساختۀ خسرو سینایی تجربه کرد. اما بازی وی در مجموعه تلویزیونی «سلطان و شبان» بود که نامش را سر زبانها انداخت و او را به شهرت رساند. بازی وی در فیلم «دو فیلم با یک بلیت»، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول نهمین دوره جشنواره فیلم فجر را برای وی به ارمغان آورد.
علاقمندان به بازی این بازیگر میتوانند از شنبه تاجمعه ساعت ۲۱ به ترتیب فیلمهای «بگذار زندگی کنم»، «غریبه»، «دوفیلم با یک بلیت»، «آلزایمر»، «ضد گلوله»، «رژیم طلایی» و «سیانور» را مشاهده کنند.
فیلمهای جدید نمایش:
در باکس ساعت ۲۳ این شبکه به ترتیب فیلمهای «ماجراجویان چینی»، «زندگی پی»، «زندگی آدلاین»، «دکل»، «پنجره مخفی»، «آبهای جهنمی» و «برای گریس» از شنبه تا جمعه پخش خواهد شد.
فیلم «آبهای جهنمی « (Dark Waters) به کارگردانی تادهاینس محصول ۲۰۱۹، پنجشنبه ۲۶ تیرماه در ساعت ۲۳ برای نخستینبار از این شبکه پخش میشود.
کلاسیک:
در باکس کلاسیک هفته پیش رو فیلمهای «کلانتر و گمشده فضایی»، «گربه ۹ دم»، «مرد هزار چهره»، «تله مرگ»، «اجبار»، «راز سوم» و «نوادا اسمیت» از شنبه تا جمعه در ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشوند.
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