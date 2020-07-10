به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، شاهزاده تاریکی یک بار دیگر در یک پروژه کمیک بوکی توسط صلاحالدین احمد نویسنده برنده جوایز مختلف از مارول و دیو آکوستا تصویرگر برمیخیزد.
در این رمان گرافیکی که با عنوان «اژدها» شکل میگیرد قرار است داستان دراکولا به ریشههایش و فراتر از آن بازگردد و در نبرد با یک مبارز مسلمان به بند کشیده شود.
صلاحالدین احمد که آثاری از جمله «بلک بولت» و «مایلز مورالس: اسپایدرمن» را در کارنامه خود دارد، در بیانیهای درباره رمان گرافیکی جدید خود گفت: «این یک داستان از دراکولاست که همیشه دوست داشتم آن را تعریف کنم. داستانی پر از چیزهایی که برای من اهمیت دارند: هیولاهای وحشتناک، تاریخ شفاف و قهرمانان زخمخورده از دنیاهای مختلف که گرد هم میآیند تا با اهریمنی عظیم مواجه شوند».
شکل گیری این کتاب از طریق یک کمپین جمعآوری سرمایه عمومی که در وبسایت کیکاستارتر راهاندازی شده، ممکن میشود. این کتاب به صورت اختصاصی برای افرادی قابل دسترسی است که به این کمپین جمعآوری سرمایه کمک کنند.
داستان کتاب در آغاز امپراتوری عثمانی به وقوع میپیوندد و دو شخصیت را دنبال میکند. یکی از آنها عدیل یک مبارز مسلمان و دیگری مارجری یک راهبه مسیحی است. آنها باید با تبعیض و ترس مقابله کنند و با هم همراه شوند و ترسناکترین موجود جهان یعنی ولاد به میخکشنده را که بعدها تبدیل به دراکو شد، شکار کنند.
آکوستا که «داک سَوِج» و «شدو ومپیرلا» را در کارنامه خود دارد، همراه کریس اوهالوران که رنگآمیزی کار را برعهده دارد و حسن اوتسمانه-الهالو خطاط در این کتاب به احمد محلق میشوند.
احمد در ادامه گفت: «سالهاست که هواداران خواستار راهاندازی یک پروژه اوریجینال از طریق کیکاستارتر شدهاند و من بالاخره ریسکش را کردم!». وی این کتاب را جیغی خواند که باید در قالب یک شیء فیزیکی زیبا ساخته شود.
کمپین کیکاستارتر این رمان گرافیکی تا روز ششم آگوست ادامه دارد و مخاطبان میتوانند از آن طریق پول تهیه و خرید کتاب را ارایه کنند.
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