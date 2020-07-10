رعایت بهداشت معروف است/ خدمات شورای نگهبان به اسلامیت و جمهوریت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با بیان اینکه فرد و جامعه بی تقوا در معرض انواع آسیب‌ها است، اظهار داشت: وقتی این فرد به پست و موقعیتی برسد، آسیب پذیری ها خود را نشان می‌دهد ولی فرد باتقوا در هر موقعیتی قرار گیرد، خود را آلوده نمی‌کند.

وی افزود: باید شهرت‌ها، نعمت‌ها و موقعیت را به انسان‌های باتقوا دارد زیرا ارائه آن افراد بی تقوا سبب آسیب برای جامعه خواهد شد.

آیت الله لائینی در بخشی از خطبه نمازجمعه به اولین خطبه پیامبر اکرم (ص) اشاره و اضافه کرد: رزق و روزی انسان در پرتو صدقه دادن است، همچنین امر به معروف و نهی از منکر سبب محفوظ ماندن از آسیب‌ها و تهدیدها خواهد شد.

وی با تاکید بر نهی از منکر، پیروزی را در پرتو آن دانست و گفت: اگر جامعه امر به معروف و نهی از منکر را کنار گذارد، روز به روز ضعیف‌تر و منفعل‌تر می‌شود و برای توانمند و پیروز شدن باید امر به معروف و نهی از منکر را جدی گرفت.

وی امر به معروف و نهی از منکر را هم وظیفه زمامداران و هم مردم برشمرد و گفت: این فریضه را فقط به گردن مسئولان یا مردم نمی‌توان گذاشت و هم باید برای احیای آن تلاش کنند.

امام جمعه ساری با عنوان اینکه باید امر به معروف و نهی منکر و سفارش به آن داشته باشیم، گفت: در عمل به معروف باید همدیگر را کمک کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران، رعایت مسائل و توصیه‌های بهداشتی را مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و گفت: در روزهای اخیر بیماری کرونا اوج گرفته و شیوع آن در ساری پنج برابر شده است.

وی ادامه داد: طبق پرسش نامه‌های تهیه شده، مراسم عروسی، جشن تولد و آئین‌های عزاداری از جمله دلایل شیوع بیماری کرونا بوده است و از این‌رو یکی از بهترین امربه معروف این است که از تجمعات بدون توجه به مسائل بهداشتی پرهیز کنیم زیرا در معرض خطر هستیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید براینکه توصیه‌های ستاد مقابله با کرونا را باید جدی گرفت، افزود: امیدواریم با رعایت این توصیه‌ها، شیوع بیماری کاهش یابد.

محکوم کردن کشف حجاب

وی هچنین به مناسبت‌های پیش رو اشاره کرد و با محکوم کردن حمله به مسجد گوهرشاد اظهار داشت: در آن زمان حرکت‌های مردمی و اعتراض نسبت به کشف حجاب صورت گرفت که امری پسندیده بوده است و علماو مردم مؤمن نسبت پدیده کشف حجاب معترض بودند.

آیت الله لائینی با محکوم کردن جنایت به خاک و خون کشیده انسان‌های بیگناه به دلیل اعتراض به کشف حجاب یادآور شد: امروز باید به حجاب و عفاف توجه کنیم زیرا بسیاری از شهدا در وصیت نامه‌ها به رعایت حجاب و عفاف سفارش کردند.

وی با بیان اینکه شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما به دلیل کمبود بودجه بسته و تعطیل شده است، گفت: دولت موظف است در جنگ رسانه‌ای، بودجه شبکه‌های برون مرزی را تأمین کند زیرا رسانه‌ها باید در عرصه‌های بین المللی صدای رسایی داشته باشند.

دهیاران جلوی زمینخواری را بگیرند / شورای نگهبان به جمهوری و اسلامیت خدمت کرده است

امام جمعه ساری همچنین با گرامیداشت روز شهرداری و دهیاری گفت: جمعیت عظیمی در این نهادها مشغول فعالیت هستند و می‌توانند با درست کارکردن، حجم زیادی از مشکلات را مرتفع کنند و دهیاری‌ها باید بهترین محافظ محیط زیست و منابع طبیعی باشند و جلوی زمینخواران را بگیرند.

وی همچنین با اشاره به درپیش بودن روز بهزیستی بر لزوم توجه به جامعه هدف و اقشار ضعیف و آسیب پذیر و تکریم و رعایت عدالت تاکید کرد و با تبریک آغاز به کار شورای نگهبان یادآور شد: شورای نگهبان خدمات زیادی به جمهوریت و اسلامیت نظام کرده است و کارهایش را به درستی و با کمترین عیب و نقص انجام داده است، هرچند مورد هجمه‌های ناجوانمردانه بوده است.

امام جمعه ساری با اظهار اینکه دشمن می‌خواهد مردم را مقابل نظام قرار دهد و از ناکارآمدهی های برخی مسئولان سو استفاده می‌کند، یادآور شد: اگر برخی‌ها از روی خیانت مشکل سازی و نارضایتی تراشی کنند، سبب هجمه‌های دشمنان می‌شود.

وی توجه به توصیه‌های رهبری، اقتصاد مقاومتی و قطع توجه به برون را الزامی دانست و با بیان اینکه برجام دستاوردی نداشته و به تعهدات عمل نشده است، گفت: دشمن می‌خواهد از این بازار آشفته سو استفاده کند و مردم را مقابل نظام قرار دهد.