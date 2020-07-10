به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از گروه صنعتی ایران خودرو، فرشاد مقیمی با اشاره به گمانه زنی‌های موجود درباره زمان تولید محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: طبق مصوبه کمیته خودرو سه نوع فروش شامل فروش فوق العاده با قیمت قطعی محصول و موعد تحویل تا سه ماه از زمان ثبت نام، پیش فروش یک ساله با موعد تحویل ۴ تا ۱۲ ماه و مشارکت در تولید برای فروش محصولات خودروسازان تعیین شده است.

وی افزود: فروش مشارکت در تولید، با دو موعد تحویل ۱۳ تا ۲۴ ماه و ۲۵ تا ۳۶ ماه تعریف شده است که برنامه اخیر فروش ایران خودرو در قالب نوع اول اعلام شده است.

مقیمی، طراحی و تولید محصول جدید در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی را اقدامی جهادگونه در مجموعه زنجیره تأمین و گروه صنعتی ایران خودرو خواند و گفت: مهندسان این خودروساز تجربیات و اندوخته‌های چند ساله خود را در محصول جدید به کار گرفته‌اند تا بتوانیم در زمان مقرر و برنامه اعلام شده، محصول را وارد بازار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تولید این محصول هم زمان با سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی کلید خواهد خورد که برای عرضه به بازار آن نیز برنامه‌های فروش متناسبی در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: تمامی خودروسازان معتبر، نمونه‌های محصول جدید را برای دریافت بازخورد از جامعه و متخصصان به نمایش می‌گذارند تا طبق نظرات کارشناسان و سلیقه مشتریان در صورت لزوم در محصول تغییر ایجاد کنند. این اقدام امری مرسوم در صنعت خودروسازی به شمار می‌رود.

وی با بیان این که موتور محصول از موتورهای توسعه یافته و به روز ایران خودرو است، تصریح کرد: خط تولید موتور EC۵ نیز تجهیز شده و آماده تولید است. قطعات تمامی بخش‌ها طراحی و قالب سازی شده و در حال ساخت است.

مقیمی خاطرنشان کرد: زمان اجرای پروژه را با همتی که در مجموعه کارکنان ایران خودرو زنجیره تأمین وجود دارد، کوتاه کرده‌ایم تا بتوانیم با ارائه محصول جدید در شرایط تحریمی، توانمندی‌های صنعتگران کشور را به رخ جهانیان بکشانیم.