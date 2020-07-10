تردد روان در راههای مازندران/ کندوان یکطرفه می شود

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق گزارشهای دریافتی از راهداران و سامانههای هوشمند، تردد در تمامی محورهای اصلی استان از جمله هراز، کندوان، سوادکوه و کناره عادی و روان است، اظهار داشت: از نظر شرایط جوی نیز آسمان استان صاف و هیچ مداخلات جوی مشاهده نمیشود.
در عین حال سرهنگ علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران نیز با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای کندوان و هراز گفت: محور کندوان امروز حتماً یکطرفه میشود و محور هزار نیز در صورت بار ترافیکی یکطرفه خواهد شد.
وی وضعیت تردد و آمد شد را در جادههای استان روان بیان کرد.
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