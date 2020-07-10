رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلای بیت‌المقدس شهر اراک با تشکر از تلاش جهادگران جبهه سلامت و سایر افراد در این حوزه، اظهار کرد: استان مرکزی در ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور دومین استان درگیر بود، اما با همکاری مردم و مسئولان بیماری کنترل شد و متأسفانه در هفته‌های ا خیر شاهد افزایش شمار مبتلایان در استان و کشور بودیم.

وی با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی همگان، تاکید کرد: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید کاری انجام داد تا کادر درمان بیش از این فشاری را متحمل نشوند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه سفرهای هفته‌های گذشته در میزان ابتلاء بالای بیماران در استان مؤثر بوده است، عنوان کرد: با توجه به افزایش شمار مبتلایان به کرونا طی هفته‌های اخیر در استان باید از رفتن به سفر و برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا جلوگیری به‌عمل آید.

دری نجف‌آبادی گفت: هر نوع بی توجهی و اهمال نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابل با ویروس کرونا افزایش شیوع آن‌را به‌دنبال دارد، بنابراین رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در شرایط موجود یک ضرورت است.

به گفته وی، با توجه به شرایط موجود در کشور نمی‌توان کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل کرد، چراکه با انجام این کار اقتصاد کشور فلج می‌شود و در این راستا باید تلاش کرد فعالیت‌های اقتصادی با رعایت اصول بهداشتی تداوم پیدا کند.

دری نجف‌آبادی لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم برای افراد دارای بیماری زمینه‌ای را مهم عنوان کرد و افزود: این افراد باید از خود مراقبت بیشتری به‌عمل آورند و در صورت ابتلاء در مراکز درمانی بستری شوند، چراکه بهبودی آن‌ها از سایر افراد دشوارتر است.

امام جمعه اراک با گرامیداشت فرارسیدن هفته عفاف و حجاب، عنوان کرد: در سال ۱۳۱۴ مردم در مسجد گوهرشاد برای اعتراض به کشف حجاب جمع شدند و رضاخان دستور کشتار آنان را صادر کرد و پنج هزار نفر در این واقعه کشته شدند.

دری نجف‌آبادی با بیان اینکه احیای حجاب و عفاف یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب است، اظهار کرد: با وجود اینکه دنیای غرب به‌دنبال ترویج فساد و بی بند وباری است، اما انقلاب اسلامی فرهنگ عفاف و اخلاق و خانواده را در جامعه ما احیا کرد و باید خانواده‌ها به این مهم بیش از هر زمانی در جامعه توجه کنند.