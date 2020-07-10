به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کاظمی در بازدید از عملیات تکمیلی زیرگذر ارغوان شهر ایلام اظهار کرد: یکی از نقاطی که در سال‌های اخیر باعث ایجاد گره ترافیکی در ایام اربعین می‌شد محدوده میدان ارغوان شهر ایلام بود، که احداث پل روگذر و زیرگذر ارغوان به منظور کاهش بار ترافیکی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با هدف رفع گره ترافیکی ورودی شهر ایلام از سمت حمیل و دسترسی مسیر برگشت کنارگذر شرقی و دره ارغوان به داخل شهر ایلام عملیات احداث این پل زیر گذر که تکمیل کننده تقاطع غیر همسطح ارغوان است اجرایی شد و در ایام ترافیک اربعین سال گذشته به صورت موقت زیر بار ترافیک قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تاکید کرد: طول پل زیرگذر ارغوان ۴۲ متر است و در مجموع طول رمپ های ورودی و خروجی آن یک کیلومتر است که برای احداث آن ۸۵ هزار متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته است.

وی با اشاره به هزینه ۱۵۰ میلیارد ریالی پروژه زیرگذر ارغوان اضافه کرد: در صورت تأمین اعتبار این تقاطع غیرهمسطح ظرف چند ماه آینده، تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه پیمانکار مربوطه هم اکنون مشغول دیوار کشی و ایمن سازی رمپ های طرفین این پروژه است، گفت: ایمن سازی، کاهش ترافیک ورودی شهر ایلام و همچنین دسترسی مسافرین از کنارگذر شرقی ایلام و دره ارغوان به داخل شهر از جمله اهداف اجرای این پروژه است.