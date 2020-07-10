افزایش پوشش ابر و احتمال وقوع ناپایداری جوی در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در اغلب ساعات طی امروز و روزهای آینده، وزش ملایم باد، غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی هوا و در ابتدای صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان باشد.

وی اضافه کرد: همچنین از امروز تا اواسط هفته پیش رو در برخی ساعات بر پوشش ابر در آسمان استان افزوده می‌شود و گاهی وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در برخی از ارتفاعات استان دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده در استان آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی گاهی شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلو متر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی اضافه کرد: همچنین ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا در بندر بوشهر مد اول دریا ساعت یک و هشت دقیقه، زمان جزر اول دریا ساعت پنج و ۳۱ دقیقه بامداد، مد دوم دریا ساعت ۱۱ و ۴۸ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۱۹ و ۲۷ دقیقه است.