به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اظهار کرد: در سال‌های اخیر دشمن با تشدید تحریم‌های نفتی سعی در افزایش فشار علیه ایران دارد.

وی با اشاره به اینکه باید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: نیاز است ظرفیت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و با استفاده از آنها از اقتصادی نفتی فاصله بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی بیان کرد: برای رهایی اقتصاد از زنجیر نفت، نیاز است که از ظرفیت‌های داخلی به خوبی استفاده کنیم.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی گفت: امروز همگان باید با اتحاد در برابر تحریم‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان ایستادگی کنیم.

امام جمعه کرمان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، دستگاه قضائی و دولت از مشکلات عبور کرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه به خارج از کشور نتیجه‌ای به دنبال ندارد، گفت: باید بدانیم که تنها با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم پیشرفت کنیم.