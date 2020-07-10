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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۷

امام جمعه کرمان تاکید کرد:

لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی

لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی

کرمان - امام جمعه کرمان بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اظهار کرد: در سال‌های اخیر دشمن با تشدید تحریم‌های نفتی سعی در افزایش فشار علیه ایران دارد.

وی با اشاره به اینکه باید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: نیاز است ظرفیت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و با استفاده از آنها از اقتصادی نفتی فاصله بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی بیان کرد: برای رهایی اقتصاد از زنجیر نفت، نیاز است که از ظرفیت‌های داخلی به خوبی استفاده کنیم.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی گفت: امروز همگان باید با اتحاد در برابر تحریم‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان ایستادگی کنیم.

امام جمعه کرمان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، دستگاه قضائی و دولت از مشکلات عبور کرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه به خارج از کشور نتیجه‌ای به دنبال ندارد، گفت: باید بدانیم که تنها با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم پیشرفت کنیم.

کد مطلب 4970373

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