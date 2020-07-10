به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران اظهار کرد: در سالهای اخیر دشمن با تشدید تحریمهای نفتی سعی در افزایش فشار علیه ایران دارد.
وی با اشاره به اینکه باید تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: نیاز است ظرفیتهای کشور را مورد توجه قرار داده و با استفاده از آنها از اقتصادی نفتی فاصله بگیریم.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حرکت به سمت اقتصاد پویا با تکیه بر توان داخلی بیان کرد: برای رهایی اقتصاد از زنجیر نفت، نیاز است که از ظرفیتهای داخلی به خوبی استفاده کنیم.
حجت الاسلام علیدادی سلیمانی گفت: امروز همگان باید با اتحاد در برابر تحریمها و نقشههای شوم دشمنان ایستادگی کنیم.
امام جمعه کرمان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، دستگاه قضائی و دولت از مشکلات عبور کرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه به خارج از کشور نتیجهای به دنبال ندارد، گفت: باید بدانیم که تنها با تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی میتوانیم پیشرفت کنیم.
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