پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری ازتشدید کرونا در قزوین رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهار داشت: انسان‌های مؤمن به اعتقادات تحریف نشده سایر ادیان که ریشه توحیدی هم باور دارند و احترام می‌گذارند و تورات و انجیل را کتاب مقدس دینی می‌دانند.

وی افزود: انسان معتقد و خداباور اموالش را در مسیر درست هزینه کرده و به نیازمندان و محرومان اهدا می‌کند و وضعیت زندگی دیگران برایش اهمیت دارد و بی تفاوت نیست.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: دادن سهم امام که برای رسیدگی به مشکلات مسلمانان خرج می‌شود از نگاه مؤمنان مورد توجه است تا از این منبع به امور فقرا و نیازمندان رسیدگی شود.

آیت الله عابدینی یادآور شد: بسیاری از کسانی که در فقر و نیازمندی هستند حاضر به آشکار کردن مشکلات خود نیستند و با آبرو زندگی می‌کنند که ما باید این افراد را شناسایی و برای حل مشکلاتشان اقدام کنیم.

وی افزود: باید کاری کنیم مردم مظلوم از زیر ستم استکبار خارج شوند و آگاهی بخشی رسالت همه مؤمنان است.

عابدینی بیان کرد: اقامه نماز و برپایی عدالت، دادن زکات، توجه به اخلاق و رسیدگی به امور مؤمنان و امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که مسلمان واقعی به آن توجه دارد.

مسئولان به تعهدات خود عمل کنند

وی تصریح کرد: کسی که مسئولیت می‌پذیرد و رئیس جمهور، وزیر، نماینده یا مدیر می‌شود باید به تعهد و وعده خود پایبند باشد اما خیلی‌ها ابتدا ادعا می‌کنند برای خدمت آمده‌اند اما وقتی در مسند می‌نشینند همه تعهدات خود را فراموش می‌کنند در حالی که وقتی تعهدی را پذیرفتید باید به آن عمل کنید.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اضافه کرد: آنهایی که دنبال سو استفاده از قدرت و بیت المال هستند و خدمت به مردم را فراموش می‌کنند مؤمن واقعی نیستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

خطیب جمعه قزوین اظهار داشت: اگر تقوا در زندگی باشد حتماً موجب آرامش می‌شود و در این روزها باید خود را به خدا نزدیک کنیم تا امید به زندگی بیشتر شود.

کشاورزان زکات خود را پرداخت کنند

آیت الله عابدینی با اشاره به فصل برداشت محصول کشاورزی تصریح کرد: با آغاز فصل برداشت محصولات زراعی به کشاورزان توصیه می‌کنیم برای برکت در مال نسبت به پرداخت زکات محصول خود جدی باشند.

وی با بیان اهمیت رعایت حجاب در جامعه گفت: رضاخان خیلی تلاش کرد تا چادر را از سر زنان مؤمن ما بردارد اما دیدید که چه سرنوشتی پیدا کرد امروز هم استکبار دنبال کم رنگ کردن باورهای دینی و حجاب و عفاف در میان نسل جوان است که باید هوشیار باشیم و با آن مقابله کنیم.

ویروس کرونا خطرناک است

امام جمعه قزوین اضافه کرد: این روزها که ویروس کرونا مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده باید خطر آن را جدی بگیریم و بدانیم اگر از آن نترسیم و مراقبت‌های بهداشتی را جدی نگیریم با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.

وی گفت: وضعیت قزوین هم با افزایش مبتلایان کمی بحرانی شده و اگر به شرایط قرمز برسد ما هم باید نماز جمعه را تعطیل کنیم اما انتظار داریم با رعایت موارد بهداشتی و زدن ماسک و حضور نیافتن در مراکز پر جمعیت از تشدید بیماری پیشگیری شود

امام جمعه قزوین یادآور شد: انتشار ویروس کرونا در بازار، میهمانی ها و مجالس خطر بیشتری دارد و اگر مراقبت نکنیم همه تلاش‌های کادر درمانی هدر خواهد رفت لذا همه یکدیگر را به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت توصیه کنید تا وارد شرایط بحرانی نشویم.

صرفه جویی در مصرف آب و برق را جدی بگیریم

آیت الله عابدینی در ادامه با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان بیان کرد: در این روزها صرفه جویی در مصرف آب و بر ق ضروری است و همه باید کمک کنیم تا خدمت رسانی به دلیل مصرف بی رویه قطع نشود.

وی گفت: البته آبیاری سنتی در بخش کشاورزی بخش زیادی از منابع آبی ما را هدر می‌دهد که باید با سرعت بیشتری طرح‌های آبیاری مدرن عملیاتی شود.

امام جمعه قزوین در خصوص روز بهزیستی و تأمین اجتماعی هم مطالبی بیان کرد و اظهار داشت: اداره بهزیستی خدمات ارزشمندی به معلولان و مددجویان ارائه می‌کند و باید برای مناسب سازی معابر برای زندگی معلولان هم اقدام بهتری صورت گیرد.

عابدینی افزود: جمهوری اسلامی از زمانی که پرچم مخالفت با مستکبران را به اهتزاز در آورده با این همه فشار و تهدید و تحریم روبرو شده ولی با استعانت از خدا در مسیر صیانت از آرمان‌های خود با عزت و اقتدار پیش می‌رود.

وی در مورد جنگ ۳۳ روزه نیز گفت: این حماسه یک عزت برای مسلمانان بود و امیدواریم صهیونیست‌ها همچنان از مسلمانان سیلی بخورند و از سلطه جویی دست بردارند.

گرانی افسار گسیخته را کنترل کنید

آیت الله عابدینی با انتقاد از گرانی‌های افسار گسیخته در کشور گفت: گرانی بیش از حد در کشور موجب نارضایتی مردم شده و این شرایط فشار زیادی به طبقات کم درآمد وارد می‌کند که باید برای آن فکری کرد.

وی اظهار داشت: دولت و مجلس باید برای این وضعیت فکری کند و مسئولان بدانند نبود شغل، گرانی، تورم و بیکاری بلاهای زیادی بر سر مردم آورده و اگر به فکر تدبیر نباشند هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌شود.