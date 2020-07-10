به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر، ضمن اشاره به توطئه‌های دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف، بیان کرد: جنگ روانی و تبلیغات مقوله‌ای است که سال‌ها دشمنان ما بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این طریق ذهن‌های مردم را مشوش کنند اما باید هوشیار بود.

وی با بیان اینکه هوشیاری در برابر دشمنان یک اصل مهم است، افزود: بعضاً شاهدیم که دشمن حتی در لباس دوست ظاهر می‌شود که این موضوع برای ما حائز اهمیت است.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه استکبار گران و جبهه غرب امروز با تحلیل‌های نادرست خبری وضعیت ایران را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که مردم بی اعتمادی نسبت به نظام پیدا کنند و این ماحصل جنگ روانی آن‌ها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی است، تاکید کرد: برخی از مردم متأسفانه بر بال احساسات سوار شده و به این موضوع حتی دامن می‌زنند.