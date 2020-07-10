  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۶

امام‌جمعه موقت سمنان:

دشمنان با جنگ روانی دنبال بی‌اعتمادی مردم به نظام هستند

دشمنان با جنگ روانی دنبال بی‌اعتمادی مردم به نظام هستند

سمنان- امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه دشمنان با جنگ روانی می‌خواهند مردم را به نظام بی‌اعتماد کنند، گفت: برخی متاسفانه در لباس دوست به این حاشیه سازی دشمنان دامن می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) این شهر، ضمن اشاره به توطئه‌های دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف، بیان کرد: جنگ روانی و تبلیغات مقوله‌ای است که سال‌ها دشمنان ما بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این طریق ذهن‌های مردم را مشوش کنند اما باید هوشیار بود.

وی با بیان اینکه هوشیاری در برابر دشمنان یک اصل مهم است، افزود: بعضاً شاهدیم که دشمن حتی در لباس دوست ظاهر می‌شود که این موضوع برای ما حائز اهمیت است.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه استکبار گران و جبهه غرب امروز با تحلیل‌های نادرست خبری وضعیت ایران را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که مردم بی اعتمادی نسبت به نظام پیدا کنند و این ماحصل جنگ روانی آن‌ها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی است، تاکید کرد: برخی از مردم متأسفانه بر بال احساسات سوار شده و به این موضوع حتی دامن می‌زنند.

مهدوی نژاد با اشاره به اینکه می‌بایست بین اخبار دروغ و صحیح فرق قائل شد، تاکید داشت: مردم باید دقت کنند که اخبار از چه منبعی واصل می‌شود حتی خدای متعال نیز در قرآن تمیز خبر اصل از دروغ را مورد تاکید قرار داده و می‌فرمایند که نباید خبرهایی که از منابع فاسد نقل می‌شود را قبول کرد.

وی با بیان اینکه پخش کردن اخبار نادرست مسئولیت شرعی دارد، ابراز کرد: باید در برابر تبلیغات دشمنان مردم ما هوشیار عمل کنند.

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه دشمنان ما سال‌ها است که از هر طریقی می‌خواهند به ما ضربه بزنند، تاکید کرد: دشمن عفاف زدایی را در سطح جامعه و همچنین فروپاشی را بین خانواده‌های ما در دستور کار قرار داده و می‌خواهد تا با تحریک جامعه به ما ضربه بزند.

مهدوی نژاد به سالروز کشف حجاب نیز اشاره کرد و با بیان اینکه ۲۶ دستگاه اجرایی و خدماتی و فرهنگی در سطح کشور مسئول هستند تا حجاب را ترویج دهند، ابراز کرد: باید در زمینه ابعاد مختلف حجاب برنامه ریزی بهتر و دقیق‌تری صورت گیرد تا در برابر هجمه دشمنان موفق تر عمل کنیم.

کد مطلب 4970387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها