به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز جمعه این هفته اردستان اظهار داشت: فلسفه حجاب و عفاف در ۲۱ تیر ۱۳۱۴ تجمع پرشور و بدون تنش مردم در برابر زیاده خواهی رضا شاه در خصوص کشف حجاب بود که در این فاجعه صدها نفر به شهادت رسیدند.
وی افزود: مردم کشور ایران در برابر دستور ضد دینی رضا شاه نشان دادند که در برابر مسائل دینی خود کوتاه نمیآیند و زنان نیز نشان دادند که حیا ء دارند و مردانشان هم با غیرت در کنار آنان تا آخر ایستادند.
امام جمعه اردستان گفت: استعماران وقتی نتوانستند روبروی اسلام بایستند فردی بی سواد را وادار کردند تا نسبت به کشف بی حجابی دستور صادر کند و چادر از سر زنان بردارد که در این راه موفق نشدند.
وی ابراز داشت: سعی دشمن همیشه بر این بوده است که جوامع اسلامی و خانوادههای دینی از استحکام کافی برخوردار نباشند که در این راه از هر وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند که یکی از این اقدامات آنها سر چوب کردن روسریها توسط افرادی معلوم الحال بود.
اصل حجاب باید برای زنان حفظ شود
حجت الاسلام دهشیری با بیان اینکه اصل حجاب باید برای زنان حفظ شود بیان داشت: در کشور ما تاکنون موتور سواری برای زنان ممنوع بوده است اما میبینیم که در بعضی از مناطق خانمها اقدام به دوچرخه سواری میکنند؛ باید فکری برای این خواسته بانوان شود که به طور مثال در شهر اردستان قرار بود باغ بانوان به این منظور تکمیل شود که هنوز خبری از آن نیست.
امام جمعه اردستان تاکید کرد: موضوع عفاف و حجاب همچون پرچم باید توسط زنان برافراشته باشد تا دشمنان نتوانند به آن خدشهای را وارد کنند.
وی تصریح کرد: صهیونیستها هر روز بر اخراج فلسطینیان از مزارع و خانههایشان اقدام میکنند تا خود مالک آن شوند که این خواب آنها همچون خوابهای آشفته قبلی تعبیر نخواهد شد؛ رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و امیدواریم به زودی شاهد نابودی کامل این رژیم غاصب و ستمگر باشیم.
دشمن درصدد است تا نفوذ مرجعیت شیعه را از بین ببرد
حجت الاسلام دهشیری افزود: دشمنان جدیداً قصد دارند تا نفوذ مرجعیت شیعه را از بین ببرند به نوعی که با حرکتهایی در عراق قصد تخریب مرجعیت را داشتند که با اتحاد ملت عراق و مسلمانان به این هدفشان نخواهند رسید.
وی در ادامه تاکید کرد: مردم ایران نسبت به مجلس یازدهم خوشبین بوده و امیدوارند که آنها برای رفع مشکلات اقتصادی آنها کاری کند که نمایندگان مجلس باید در عمل این موضوع را ثابت کنند.
حجت الاسلام دهشیری در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: اوج گیری بیماری کرونا نتیجه بی توجهی افرادی است که نسبت به پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بی تفاوت بودهاند و شب نشینیهای کنار خیابان و مراسمهای عروسی و جشن میتواند این بیماری را تشدید کند.
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