به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر جمعه در نشست هم اندیشی فعالان حرکت‌های جهادی استان قم با محوریت تعامل با کمیته امداد امام خمینی (ره) که در مجتمع حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار کرد: سه رکن و محور اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اسلام، رهبری حضرت امام (ره) و مردم بوده‌اند که در کنار یکدیگر تأثیر بسیاری در این زمینه داشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران با داشتن سرمایه بی‌نظیری چون اسلام عزیز و رهبری حکیم ثابت کرده که ملت فوق‌العاده خوبی است، افزود: ملت ایران، به‌ویژه جوانان با روحیه انقلابی و جهادی خود زمینه‌ساز تحقق اهداف انقلاب و نظام اسلامی در گام دوم خواهند بود.

زاکانی افزود: باید در زمینه خدمت به مردم حرکت جهادی انجام داد که این امر ضرورتی انکارناپذیر است.

وی دوران دفاع مقدس را به‌عنوان دانشگاه انسان‌ساز عنوان کرد و افزود: امروز روحیه دفاع مقدس و مجاهدت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماعی تجلی یافته و برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی امروز باید روحیه و مجاهدت را در اقتصاد و فرهنگ تداوم بخشید.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت معرفی نیروی خادم مؤمن انقلابی به عنوان الگو برای جوانان، گفت: در گام دوم انقلاب باید یک نقش محوری و رکن اصلی حرکت جوانان یک رکن محوری باشد.

وی افزود: همگانی کردن فعالیت‌های جهادی و جبهه‌سازی در گام دوم انقلاب یک ضرورت انکارناپذیر به‌شمار می‌رود، بنابراین باید مورد توجه همه قرار بگیرد.

زاکانی با بیان اینکه در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام حرف اول و آخر را می‌زند، افزود: نمایندگان قم در تلاش هستند بسترها و زمینه‌های خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی را فراهم کنند.