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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۱

فالح الفیاض:

اگر فتوای جهاد کفایی مرجعیت عراق نبود شهر «موصل» آزاد نمی‌شد

اگر فتوای جهاد کفایی مرجعیت عراق نبود شهر «موصل» آزاد نمی‌شد

رئیس سازمان حشد شعبی با اشاره به نقش مهم مرجعیت عراق در آزادسازی شهر «موصل» گفت: اگر فتوای جهاد کفایی مرجعیت عراق نبود شهر «موصل» آزاد نمی‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز»، «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی عراق به مناسبت سالروز آزادی شهر موصل بیانیه ای را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این بیانیه بر نقش مهم و تأثیر گذار مرجعیت عالی عراق در آزادسازی شهر موصل تأکید کرد.

الفیاض در این بیانیه آورده است: اگر فتوای جهاد کفایی مرجعیت و لبیک به این فتوا نبود اکنون پیروزی بزرگ در موصل حاصل نمی شد. نیروهای حشد شعبی نقش بسیار مهمی در تحقق این مهم ایفا کردند؛ کما اینکه ارتش، پلیس فدرال و سازمان مبارزه با تروریسم نیز ایفاگر نقش مهمی در آزادسازی موصل بودند.

وی همچنین به نقش مهم و حیاتی شهید ابو مهدی المهندس در آزادسازی موصل نیز اشاره کرد و گفت: هرگاه از آزادسازی موصل یاد می شود باید نام شهید المهندس نیز در میان باشد.

رئیس سازمان حشد شعبی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سایه تکیه بر مرجعیت، ارتش و نیروهای حشد شعبی همواره متحد و پیروز باقی بمانند. ‌

کد مطلب 4970411

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