تجهیزات تهویه مطبوع بخش های کرونای بیمارستان شهید محمدی تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهار داشت: در راستای اجرای دستور العمل پیگیری حقوق عامه و همچنین ضرورت انجام اقدامات لازم با هدف تسهیل در مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا و روند خدمت رسانی توسط کادر درمانی استان، با توجه به حالت اضطرار به وجود آمده ناشی از گرمای شدید هوا در هرمزگان از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواسته شد با هماهنگی دستگاه‌های متولی و مراجع قانونی سریعاً به منظور تأمین تجهیزات تهویه مطبوع مورد نیاز برای بخش‌های کووید ۱۹ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از طرق مقتضی اقدام و تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت و اعلام حمایت و تشکر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کادر درمانی به ویژه پزشکان و پرستاران به عنوان رزمندگان خط مقدم مبارزه با کرونا یادآور شد: به منظور تسهیل در روند مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا توسط کادر درمانی، تعداد ۲۷ عدد کولر اسپلیت و ایستاده جهت نصب و ایجاد تهویه مطبوع در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان تحویل شد.

گفتنی است، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان طی پیامی از دستگاه قضائی استان هرمزگان به جهت تأمین تجهیزات تهویه مطبوع برای سهولت در روند مراقبت از بیماران کووید ۱۹ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و حمایت و پشتیبانی از کادر درمانی استان تشکر کرد.