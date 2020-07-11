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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

شرکت ۸۵۷ نفر در آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی هرمزگان

شرکت ۸۵۷ نفر در آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از برگزاری آزمون استخدامی ۸۵۷ آموزشیار نهضت سوادآموزی سراسر استان هرمزگان در پنج حوزه امتحانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی دادی زاده در حاشیه بازدید از حوزه امتحان استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در شهرستان میناب گفت: آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی سال ۱۳۹۹ صبح امروز، جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: با برگزاری این آزمون، میزان آمادگی علمی تعداد ۸۵۷ آموزشیار نهضت سواد آموزی برای استخدام در آموزش و پرورش سنجیده خواهد شد.

دادی زاده اضافه کرد: این آزمون متشکل از ۶۰ درصد سوالات تخصصی و ۴۰ درصد سئوالات عمومی می‌باشد که هر فردی که بتوانند ۵۰ درصد نمرات را به درستی پاسخ دهد به استخدام آموزش و پرورش درخواهد آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تصریح کرد: برای سهولت در ایاب و ذهاب آموزشیاران، فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، این آزمون در پنج حوزه که شامل حوزه شماره ۱ شرق: جاسک، سیریک، بشاگرد و به مرکزیت سیریک، حوزه ۲ شرق: میناب، حوزه۳ شمال: حاجی آباد، حوزه ۴ غرب: بندرلنگه، بندرخمیر، پارسیان، بستک و به مرکزیت بندرلنگه و همچنین حوزه شماره ۵ مرکزی: بندرعباس، رودان، ابوموسی، قشم وبه مرکزیت بندرعباس برگزار شد.

کد مطلب 4970419

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