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۱۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

26 بازیکن به تمرینات تیم ملی فوتبال"ب" ایران دعوت شدند

26 بازیکن به تمرینات تیم ملی فوتبال"ب" ایران دعوت شدند

کادر فنی تیم ملی فوتبال"ب" ایران، اسامی 26 بازیکن را برای شرکت در مرحله دوم اردوی آماده سازی این تیم برای شرکت در مسابقات غرب آسیا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی"ب" کشورمان عبارتست از:
سوشا مکانی، مهدی واعظی، میثاق معمارزاده، هاشم بیگ زاده، محسن یوسفی، جلال حسینی، مجتبی شیری، سپهرحیدری، احمد آل نعمه، شیث رضایی، علی حمودی، خسروحیدری، محمد منصوری، فرزاد آشوبی، کیانوش رحمتی، مازیارزارع، محسن خلیلی، امیر شاهپورزاده، میلاد میداودی، میثم بائو، صابرمیرقربانی، غلامرضا رضایی، ابوالفضل گردان، حجت زاد محمود، مهدی نوری و محمد منصوری

دعوت‌ شدگان باید راس ساعت 11 روزچهارشنبه شانزدهم خرداد با حضوردرهتل المپیک خود را به مربیان مربوطه معرفی کنند. اسامی بازیکنان تیم های صبا باتری و سپاهان که درفینال جام حذفی حضور دارند، متعاقبا اعلام خواهد شد.

تیم ملی فوتبال "ب" کشورمان خود را برای شرکت درمسابقات غرب آسیا که اواخرخرداد ماه دراردن برگزارخواهدشد، آماده می کند.

کد مطلب 497042

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