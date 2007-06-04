تایلند در غیاب دو بازیکن خود به مصاف هلند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، چانویت فالاجیوین مربی تایلند گفت : این دو بازیکن به دلیل درگیری درلیگ تایلند احتمالاً دربازی با هلند که درورزشگاه راجا مانگالا برگزارمی شود، غایب خواهند بود.



سرمربی تیم ملی فوتبال تایلند با تاکید برحضوراین دوبازیکن درمسابقات جام ملتهای های آسیا درخصوص دیداربرابرهلند گفت :"هلند تیمی با کلاس بالاست که فوق ستاره های زیادی دارد، برای همین این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد تا توانایی خود را بسنجیم و بدانیم که قدرت واقعی مان چه میزان است".



تایلند بعد از بازی با هلند نام 28 بازیکن خود را برای جام ملت های آسیا اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال تایلند درگروه A مسابقات جام ملت های آسیا با تیم های استرالیا، عراق وعمان همگروه است.