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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۴

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام خبر داد؛

اصلاح نقطه پرحادثه محور بدره -دره شهر

اصلاح نقطه پرحادثه محور بدره -دره شهر

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: به منظور ارتقای ایمنی محورها و کاهش تصادفات، نقطه مستعدحادثه محور بدره – دره شهر اصلاح شد.

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی محورها و کاهش تصادفات، نقطه مستعدحادثه محور بدره – دره شهر اصلاح شد.

وی با بیان این مطلب افزود: در راستای ایمن‌سازی تردد وسایل نقلیه در محور بدره – دره شهر (موقعیت پیچ تند دامداری) ایمن سازی ۲۰۰ متر از این محور شامل عملیات تعریض پل، اصلاح قوس، خاکریزی، قیرپاشی و آسفالت انجام شد.

وی گفت: برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 4970449

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