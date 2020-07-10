اصلاح نقطه پرحادثه محور بدره -دره شهر

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی محورها و کاهش تصادفات، نقطه مستعدحادثه محور بدره – دره شهر اصلاح شد.



وی با بیان این مطلب افزود: در راستای ایمن‌سازی تردد وسایل نقلیه در محور بدره – دره شهر (موقعیت پیچ تند دامداری) ایمن سازی ۲۰۰ متر از این محور شامل عملیات تعریض پل، اصلاح قوس، خاکریزی، قیرپاشی و آسفالت انجام شد.



وی گفت: برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.