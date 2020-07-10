کشف ۴۱ فقره سرقت در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان ایلام قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل تیمی از ماموران مجرب و کارآزموده، پس از یک هفته کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی پلیس، چهار سارق حرفه‌ای شناسایی شدند.

وی با اشاره به اینکه متهمان روز گذشته در چند عملیات جداگانه و پس از هماهنگی با مرجع قضائی دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: سارقان در بازجوئی‌های اولیه به ۴۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، منازل نیمه کاره و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، به شهروندان توصیه کرد: با رعایت هشدارهای پلیسی، از هرگونه سرقت احتمالی توسط سارقان جلوگیری کنند.