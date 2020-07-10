آمار مبتلایان به کرونا در استان البرز رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر؛ عزیزاله شهبازی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا که عصر جمعه برگزار شد، با بیان اینکه اکنون شرایط به مراتب سخت از پیک اول شیوع کرونا در فروردین ماه است، افزود: در شرایط فعلی بیمارستان‌های البرز مملو از مبتلایان به بیماری کرونا است و کادر بهداشت و درمان نیز از شدت گرفتن مراجعان و ارائه خدمات، خسته هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید مصوبات با توجه به شرایط موجود متفاوت باشند، ادامه داد: با اعلام آمادگی سپاه پاسداران البرز، بیمارستان صحرایی ظرف یک هفته راه اندازی شود.

استاندار البرز با بیان اینکه در البرز به وضع اضطرار رسیده‌ایم، گفت: بیمارستان بحران باید آماده شود.

شهبازی افزود: هلال احمر، آموزش و پرورش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، نیروهای آماده و آموزش دیده خود را برای کمک به کادر بهداشت و درمان معرفی کنند.

وی اضافه کرد: باید از ظرفیت خیرین و به ویژه اردوگاه سلامت در منطقه «بَرغان» بهره برداری کنیم.

۱۳ هزار بیمار خاص در البرز در معرض خطر هستند

استاندار البرز گفت: به جد باید در راستای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار باید دستگاه‌های مربوطه وارد میدان شوند و کسانی که در انجام وظیفه اهمال می‌کنند مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند.

شهبازی با اشاره به اینکه استفاده از ماسک الزامی است، عنوان کرد: در خصوص ضدعفونی معابر باید از سوی شهرداران اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت‌ها به مدت یک هفته دیگر در استان تمدید شد، گفت: کاهش ساعت کار ادارات البرز نیز از ستاد ملی درخواست شده و در انتظار تأیید برای اعمال آن هستیم و در خصوصی تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز همچنان پیگیر هستیم.

استاندار البرز افزود: ۱۳ هزار بیمار خاص در البرز در معرض خطر هستند که باید تدابیر لازم را برای آنها داشته باشیم.

راه اندازی هفت واحد تولید الکل در استان البرز

شهبازی ادامه داد: رعایت اصول بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی از سوی شهرداری‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با قدردانی از حمایت‌های مردم برای توقف چرخه شیوع کرونا و شرکت در کمپین «من ماسک می زنم» ، ادامه داد: از عموم شهروندان تقاضا دارم همچنان با مصوبات ستاد همراهی کنند و در راستای نیل به اهداف که همان سلامتی است به پویش از نو شروع می‌کنیم نیز بپیوندند.

استاندار البرز گفت: امید است اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نیز با بهره گیری از ظرفیت مجموعه مسئولان استان و همراهی همیشگی و دلسوزانه اصحاب رسانه صورت بگیرد.

شهبازی افزود: هفت واحد برای تولید الکل در استان البرز راه اندازی شده و در تأمین ماسک نیز با هماهنگی‌های صورت گرفته مانعی وجود ندارد.