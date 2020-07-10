دریافت عوارضی پروژه نیمه تمام آزاد راه ارومیه به تبریز درست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شهریاری ظهر جمعه در جریان بازدید از آزاد راه ارومیه به تبریز افزود: مقرر شده به طور مشترک با استاندار آذربایجان شرقی طی نامهای به وزارت راه و شهرسازی خواستار اصلاح این روند باشیم.
وی با اشاره به اینکه دریافت عوارضیهای مکرر از مردم و نیز اهالی روستاهایی که در این مسیر زندگی میکنند منطقی نیست افزود: انتظار میرود با وجود اینکه این مسیر توسط دو شرکت پیمانکاری احداث میشود، وزارت راه و شهرسازی در خصوص تجمیع و کاهش میزان عوارضی اقدام کند.
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: چندان منطقی نیست که مردم بابت مسیری دو ساعته این میزان عوارضی پرداخت کنند.
شهریاری تاکید کرد: دریافت عوارضی در مسیر قطعه ۴ بدون هماهنگی با استانداران آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صورت گرفته و ما نیز به جهت اینکه میزان عوارضی برای پروژهای که هنوز تکمیل نشده، درخواست بازنگری خود را به وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنیم.
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