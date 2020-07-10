نشست کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان با دبیرکل فدراسیون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با هدف مرور و برنامه ریزی اردوهای آتی و بازی های تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان ایران و به جهت تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی حین اردو امروز نشستی با حضور مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این جلسه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، روند برنامه های آتی تیم فوتبال نوجوانان تشریح شد و دبیرکل فدراسیون با اشاره به تداوم برنامه ریزی منسجم و اجرای دقیق آن تاکید کرد که کمیته های فنی و توسعه، جوانان و پزشکی فدراسیون در مسیر برنامه ریزی های آتی در کنار کادر فنی تیم نوجوانان باشند.

همچنین در این جلسه رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در هنگام برگزاری اردوهای تیم نوجوانان مورد تاکید قرار گرفت.

هدایت تیم فوتبال نوجوانان بر عهده حسین عبدی است.