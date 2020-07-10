به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی بوشهر، علی حسن پور در خصوص عمارت برازجانی‌ها واقع در شهر بوشهر اظهار داشت: این ملک دارای مالک و شاکی خصوصی بوده و وی در خصوص تصرف عدوانی پیش‌تر اعلام شکایت کیفری کرده که پس از طی مراحل قضائی منجر به صدور رأی قطعی به نفع شاکی خصوصی شده است.

دادستان مرکز استان بوشهر افزود: پرونده پس از قطعیت دادنامه جهت اجرای رأی به شعبه سوم اجرای احکام کیفری ارسال شده و این شعبه نیز مطابق مقررات و پس از اعطای مهلت‌های مناسب، نسبت به اجرای آن قسمت از رأی که رفع تصرف بوده از طریق ضابطین اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای رأی صادره نیز هیچ‌گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است.