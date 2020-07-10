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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۵

دادستان مرکز استان بوشهر:

عمارت برازجانی‌ها مالک و شاکی خصوصی دارد

عمارت برازجانی‌ها مالک و شاکی خصوصی دارد

بوشهر - دادستان مرکز استان بوشهر پیرامون عمارت برازجانی‌ها واقع در شهر بوشهر گفت: در رأی صادره هیچ‌گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی بوشهر، علی حسن پور در خصوص عمارت برازجانی‌ها واقع در شهر بوشهر اظهار داشت: این ملک دارای مالک و شاکی خصوصی بوده و وی در خصوص تصرف عدوانی پیش‌تر اعلام شکایت کیفری کرده که پس از طی مراحل قضائی منجر به صدور رأی قطعی به نفع شاکی خصوصی شده است.

دادستان مرکز استان بوشهر افزود: پرونده پس از قطعیت دادنامه جهت اجرای رأی به شعبه سوم اجرای احکام کیفری ارسال شده و این شعبه نیز مطابق مقررات و پس از اعطای مهلت‌های مناسب، نسبت به اجرای آن قسمت از رأی که رفع تصرف بوده از طریق ضابطین اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای رأی صادره نیز هیچ‌گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است.

کد مطلب 4970466

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