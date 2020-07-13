به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طبیبیان اظهار داشت: فرهنگ سازی در میان جامعه بهترین راه مبارزه با کرونا است و انجام این امر توسط رسانهها صورت پذیرد.
وی افزود: باید آگاهی لازم در زمینه راههای مقابله با این ویروس در سطح جامعه داده شود.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونا شهرستان شهرضا ادامه داد: داشتن اعتماد به نفس کاذب در زمینه عدم ابتلاء به این ویروس سبب گسترش آن در جامعه خواهد بود.
طبیبیان تاکید کرد: باید آموزشهای لازم به شهروندان در زمینه راههای انتقال و همچنین مقابله با آن داده شود.
وی با بیان اینکه سلامت افراد جامعه بسیار مهم است افزود: رسانههای شهرضا در مدیریت موضوع کرونا خوب عمل کردهاند و انتظار میرود تا پایان شیوع کرونا در حوزه آگهی بخشی جامعه فعالیت مضاعفی داشته باشند.
طبیبیان اظهار داشت: باید خطر شیوع ویروس کرونا برای مردم بیشتر روشن شود تا در تجمعات مختلف حضور پیدا نکنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا خاطر نشان کرد: مقابله با ویروس کرونا نیازمند ارائه راهکارهای فرهنگی است.
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