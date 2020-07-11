استفاده از ظرفیتهای بسیج برای فرهنگسازی حجاب و عفاف ضروری است

سرهنگ پاسدار اکبر یعقوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن عرض تبریک هفته عفاف و حجاب بیان کرد: در طول تاریخ‌، حجاب در طول هر دوره و برای هر ملتی با هر فرهنگ، پدیده‌ای زنده و پویا بوده است.

وی با بیان اینکه حجاب در این مسیر دستخوش برخی از تحولات شده است، گفت: از ظهور اسلام تا کنون به برکت وجود حضرت زهرا (س) حجاب فاطمی کامل‌ترین حجاب‌ها بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهاقان افزود: عفاف در عصر مدرن نه تنها پوشش بلکه یک اندیشه و یک رویکرد فرهنگی است که بشریت به آن نیاز اساسی دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهاقان تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ارزش‌ها است و برای صیانت از ارزش‌ها باید از همه ابزارها استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه ابزارهای فرهنگی نقش مهم و تأثیر گذاری در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دارند، گفت: غرب برای مبارزه با انقلاب اسلامی به شیوه‌های مختلفی روی آورد که نفوذ فرهنگی یکی از این شیوه‌ها است.

سرهنگ یعقوبی بیان داشت: بد حجابی و فساد از مظاهر ضد اخلاقی غرب در جوامع اسلامی است و باید مقابله‌های فرهنگی لازم با این امر انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به خطرات بد حجابی در جامعه اسلامی فعالیت‌هایی باید در راستای فرهنگسازی حجاب در کشور انجام شود که در این راستا استفاده از ظرفیت‌های بسیج می‌تواند تأثیر گذار و نقش آفرین باشد.

سرهنگ یعقوبی بیان داشت: در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه‌های تصویب شده در جلسه ستاد گرامی داشت هفته عفاف و حجاب به صورت محدود و ما بقی در فضای مجازی برگزار می‌شود.