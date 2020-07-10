مردم لبنان در برابر سفارت آمریکا در «بیروت» تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مردم لبنان امروز جمعه تظاهراتی را علیه ایالات متحده آمریکا برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، معترضان لبنانی تظاهرات ضد آمریکایی خود را در برابر سفارت واشنگتن در بیروت برگزار کردند.
رسانههای عرب زبان اعلام کردند که علت برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی دخالتهای اخیر سفیر واشنگتن در بیروت در امور داخلی لبنان بوده است.
تظاهراتکنندگان شعارهایی را علیه ایالات متحده آمریکا سر داده و خواستار توقف اقدامات مداخلهجویانه آن در لبنان شدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین با سر دادن شعارهایی اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه لبنان را محکوم کردند.
نظر شما