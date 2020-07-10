تقویت امکانات هلال احمر شهرستان مرزنشین آستارا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرحبا عصر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هلال‌احمر آستارا با توجه به گستره حوزه خدمت، به امکانات و تجهیزات جدید نیاز دارد، از هماهنگی و موافقیت رئیس جمعیت هلال‌احمر برای اختصاص یک دستگاه آمبولانس جدید به این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر آستارا دارای سه دستگاه خودرو آمبولانس، امداد و پشتیبان است و در جلسه‌ای که به تازگی با رئیس جمعیت هلال احمر کشور داشتم، نیازهای هلال احمر آستارا مطرح شد.

مرحبا، با اشاره به اینکه داروخانه هلال احمر شهرستان آستارا حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد و به زودی با هدف عرضه داروهای خاص احیا خواهد شد، افزود: این اقدام با هدف تأمین داورهای کمیاب مورد نیاز شهروندان آستارایی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر در حوزه‌های امداد و نجات و مدیریت بحران، اقدامات مهمی انجام می‌دهد و با توجه به موقعیت گردشگری آستارا، تقویت امکانات هلال احمر این شهرستان مهم استان گیلان ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در روزهای گذشته جلسه‌ای با معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور داشتم و بر اساس آن، به زودی در طرح هادی ۱۰ روستای آستارا بازنگری خواهد شد.