اصناف درصدد اخذ مجوز برای تنظیم بازار سیمان است

رئیس شورای اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعلام قبلی در ارتباط با بر عهده گرفتن تنظیم بازار سیمان از سوی اصناف کشور، در حال حاضر وظیفه تنظیم بازار سیمان مثل قبل در اختیار وزارت بازرگانی می باشد.

محمد آزاد از تلاش اصناف کشور در جهت بر عهده گرفتن تنظیم بازار سیمان خبر داد و اظهار داشت: در برنامه های سال جاری این وظیفه برای اصناف پیش بینی شده است و ما در حال فراهم کردن زمینه‌های اجرای این کار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنظیم بازار سیمان با همان برنامه های قبلی پیگیری می شود و مسئولین دستگاه‌های دولتی فعلا در این بخش حضور دارند.

رئیس شورای اصناف کشور از مشخص شدن وضعیت خروج یا عدم خروج سیمان از سبد حمایتی دولت طی چند روز آینده خبر کرد و تصریح کرد: اصناف با برنامه ریزی در صدد به دست گرفتن تنظیم بازار سیمان است.

آزاد از تمایل وزارت بازرگانی در سپردن تنظیم بازار سیمان به اصناف کشور اشاره کرد و گفت: ما علاوه بر ارائه برنامه ها و پیشنهادات بخش اصناف در خصوص چگونگی نحوه تنظیم بازار سیمان به دنبال اخذ موافقت وزیر بازرگانی برای سپردن کامل تنظیم بازار سیمان به اصناف هستیم.

وی تشکیل ستادهای تنظیم بازار در استان ها، همانند تهران را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در ستادهای تنظیم بازار استان‌ها نیز روسای مجامع امور صنفی به نمایندگی از طرف شورای اصناف در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها حضور دارند.