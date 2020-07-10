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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۷

حجت‌الاسلام ذوالنوری:

سناریوهای مختلف حادثه نطنز در حال بررسی است

سناریوهای مختلف حادثه نطنز در حال بررسی است

قم - رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه سناریوهای مختلف حادثه سایت نطنز همچنان در حال بررسی است، گفت: در حال بررسی موضوع هستیم تا دچار اشتباه یا انحراف در علت اصلی وقوع حادثه نشویم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور عصر جمعه در حاشیه افتتاح دفتر مجمع نمایندگان استان قم در بخش سلفچگان در جمع خبرنگاران، حادثه به وقوع پیوسته در سایت هسته‌ای نطنز را دارای سناریوهای مختلفی دانست و اظهار داشت: سناریوهای مختلف در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شده و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار کردند و عامل اصلی این حادثه تا حدودی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه سناریوهای مختلف همچنان در حال بررسی است، افزود: در حال بررسی هستیم تا دچار اشتباه یا انحراف در علت اصلی وقوع حادثه نشویم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه قرارداد ۲۵ ساله ایران با کشور چین، وزیر امور خارجه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور خواهد یافت و در زمینه این قرارداد و همچنین تلاش آمریکا برای انتقال پرونده ایران به شورای امنیت ملی پاسخ خواهد گفت.

وی با بیان اینکه قرارداد با کشور چین مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: مجلس از این قرارداد هیچ اطلاعی ندارد و امضایی نیز صورت نگرفته است که علاوه بر بررسی در کمیسیون امنیت ملی، در صحن علنی مجلس نیز بررسی می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مجلس از قرارداد ۲۵ ساله ایران با کشور چین هیچ اطلاعی ندارد گفت: وزیر امور خارجه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور خواهد یافت و در این زمینه پاسخ می‌دهد.

کد مطلب 4970492

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    نظرات

    • فرصت خوبیه IR ۲۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
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      پاسخ
      حرفها و سخنرانی های 7 سال قبل ظریف را در مورد برجام پخش کنید براش و وضعیت الان هم براش تشریح بشه شاید از خواب بیدار بشه و برجام رو کلاه غرب بر سرملت بداند نه سند افتخار

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