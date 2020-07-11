خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها با گذشت ۵ ماه از شیوع ویروس کرونا صحبت از شیوع موج دوم و یا حتی سوم این ویروس در برخی از استانهای کشور است. شنیدن اخبار آمار شناسایی موارد جدید ابتلاء و یا حتی فوتیهای ناشی از کرونا در هفتهها و روزهای اخیر بعد از کنترل نسبی این ویروس ناشناخته و مزاحم از بی توجهی مردم نسبت به خطر آن و حتی در مواردی دست کم گرفتن ویروس تاجدار حکایت میکند.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان در هفتههای اخیر در هر هفت دقیقه یک ایرانی بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان خود را از دست میدهد، خبری تأسف برانگیز که نشان میدهد مردم بعد از پنج ماه روزهای سخت ابتدایی شیوع این ویروس را فراموش کرده و بدون توجه توصیهها و هشدارهای وزارت بهداشت به این ویروس اجازه جولان بیشتر را میدهند.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت از مهمترین عوامل اوج گیری دوباره این ویروس در کشور به ویژه استانهای جنوبی و غربی عدم استفاده از ماسک به عنوان مهمترین عامل بازدارنده انتقال ویروس، حضور در اجتماعات، برپایی مراسم عزا و عروسی و مسافرتهای غیر ضرور و عدم توجه به توصیهها و هشدارها برای در خانه ماندن و دست کم گرفتن این ویروس خطرناک است.
اگر در روزهای نخست تنها افراد دارای بیماریهای زمینهای جزو گروههای خطرناک نام برده میشدند این روزها اگر سری به مراکز درمانی بزنیم متوجه میشوند که دیگر هیچ گروه سنی حتی کودکان نیز از خطر ابتلاء به این ویروس در امان نبوده و نیستنداین روزها اگر سری به مراکز درمانی بزنیم متوجه میشویم که دیگر هیچ گروه سنی حتی کودکان نیز از خطر ابتلاء به این ویروس در امان نبوده و نیستند. عدم توجه مردم به موارد مطرح شد سبب شده این روزها شاهد افزایش ورود بیماران بد حال کرونایی به مراکز درمانی، پر شدن بخشهای مراقبتهای ویژه و خستگی مفرط کادر درمان و پرستارانی باشیم.
ایرانی که به رغم همه محدودیتها و کمبود داور، اقلام بهداشتی و حفاظت شخصی روزها و ماههای ابتدایی را با مشارکت مردم و تلاش کادر درمان و پرستاران خوب سپری کرده بود حتی روند کاهش ابتلاء به ویروس کرونا و فوتیهای ناشی از آن نوید رسیدن به نقطه کنترل نسبی این بیماری را میداد حال دو هفتهای است که به دلیل بی توجهی مردم و فراموش شدن ترس اولیه از این بیماری شاهد افزایش آمار مبتلایان و فوتیها و حتی رکورد زنی در این زمینه است، روندی که هم کادر درمان و پرستاران و هم مسئولان را نگران کرده است.
پرستاران خسته اند شهروندان توصیهها را جدی بگیرید
استان گیلان نیز که در روزهای ابتدایی شرایط خوبی در این زمینه نداشت و دومین استان درگیر با کرونا بود این روزها خطر اوج گیری دوباره کرونا را بیخ گوش خود احساس میکند. منیره پرستار یکی از بیمارستانهای اصلی شهر رشت است که در روزهای ابتدای شیوع ویروس تاجدار وضعیت خوبی نداشت و هر روز شاهد ورود بیماران مبتلا به کرونا و فوتیهای ناشی از آن بود به خبرنگار مهر گفت: این روزها بی توجهی مردم نسبت به خطر کرونا من و همکارانم را نگران کرده است.
وی با بیان اینکه روزهای ابتدایی شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود، گفت: بسیاری از همکارانم به رغم خستگی تلاش میکردند تا در مداوای بیماران چیزی کم نگذارند و بهترین خدمات درمانی را به آنها ارائه دهند. بسیاری از همکارانم به رغم خستگی تلاش میکردند تا در مداوای بیماران چیزی کم نگذارند و بهترین خدمات درمانی را به آنها ارائه دهند.
منیره که خود همان روزهای ابتدا درگیر این بیماری شده بود ادامه داد: هنوز مردم نمیدانند که کرونا چقدر میتواند خطرناک باشد. فرد درگیر با این ویروس تا مدتها و شاید حتی تا سالها با عوارض ناشی از این بیماری درگیر است.
وی با اشاره به اینکه هر روز متخصصان علم پزشکی چیز جدیدی درباره این ویروس کشف میکنند، تأکید کرد: در حال حاضر تنها را مقابله و جلوگیری از انتقال و ابتلاء به این ویروس زدن ماسک، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و عدم حضور در اجتماعات و مسافرتهای غیر ضرور است.
منیره در ادامه به افزایش روزانه مبتلایان به کرونا بعد از برداشته شدن محدودیتها به ویژه آغاز سفرها به استان گیلان اشاره و تصریح کرد: متأسفانه شهروندان دیگر همانند روزهای ابتدایی توصیههای بهداشتی را رعایت نکرده و به هشدارها در زمینه عدم تردد و مسافرتهای غیر ضروری توجه نمیکنند که همین موضوع باعث افزایش آمار مبتلایان به کرونا به ویژه در میان سالمندان و جوانان شده است.
وی با بیان اینکه کادر درمان و پرستاران پنج ماه است که بدون وقفه در بیمارستانها و بالای سر بیماران کرونایی حاضر هستند، گفت: از شهروندان میخواهیم بخاطر ما هم که شده بیشتر به فکر سلامت خود و اطرافیانشان باشند.
منیره با تأکید بر اینکه مردم حتماً در مجامع عمومی از ماسک استفاده کنند، افزود: رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم قطعاً به کاهش و کنترل ویروس کرونا کمک کرده و از سوی دیگر فشار کاری را از روی دوش همکاران من کم میکند.
احتمال بازگشت گیلان به روزهای سخت کرونایی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متأسفانه با وجود هشدارهای داده شده شاهد افزایش روز افزون تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در استان هستیم، اظهار گرد: روند ابتلاء به کرونا به تدریج در گیلان در حال افزایش است.
آبتین حیدرزاده با بیان اینکه تنها در روز جمعه ۷۰ نفر در مراکز درمانی استان گیلان به دلیل ابتلاء به کرونا بستری شده اند، افزود: مجموع بسترهای در مراکز استان نیز با این روند رو به افزایش است.
وی با هشدار نسبت به اوج گیری دوباره کرونا در استان گیلان، گفت: این روند میتواند گیلان را دوباره رکوردار کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله فیزیکی و توصیههای بهداشتی، تصریح کرد: شهروندان از برگزاری مراسم عزا و عروسی، حضور در تجمعات، مراکز تفریحی و خرید جدا خودداری کنند. شهروندان از برگزاری مراسم عزا و عروسی، حضور در تجمعات، مراکز تفریحی و خرید جدا خودداری کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان باید تنها برای انجام کارهای ضروری از منزل خارج شوند، گفت: کرونا هنوز تمام نشده و شهروندان نباید بی توجه به این موضوع باشند.
حیدرزاده همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده ماسک در اماکن عمومی و شلوغ، افزود: متأسفانه شاهد برگزاری مراسم عروسی با جمعیت زیاد در برخی شهرهای استان هستیم که این موضوع میتواند به افزایش روند ابتلاء به کرونا در گیلان بیانجامد.
وی با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از برخورد قهری و شدید با شهروندان نیستیم، ادامه داد: از همه شهروندان تقاضا میکنیم توصیهها را جدی گرفته و اجازه ندهند استان دوباره به روزهای سخت خود بازگردد.
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