امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هشت قلاده روباه در یک استخر ذخیره آب کشاورزی مهدی‌شهر تلف شدند، ابراز داشت: با توجه به نظر کارشناسی در این مورد سهل‌انگاری کشاورز منجر به تلف شدن حیوانات شده است.

وی ضمن بیان اینکه طبق آئین‌نامه ایمنی استخرهای ذخیره آب، کشاورزان ملزم به فنس کشی پیرامون استخر ذخیره آب کشاورزی و ترمیم و بازسازی آن هستند، افزود: با توجه به فصل گرما و نیاز حیوانات به آب انتظار می‌رود کشاورزان نسبت به ایمن‌سازی این استخرها اقدام کنند تا از تلف شدن حیوانات پیشگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان ضمن بیان اینکه فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شد، ابراز داشت: متهم در دادگاه به دلیل عدم رعایت آئین‌نامه‌های مذکور، علاوه بر پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله، بابت ضرر و زیان به محیط‌زیست نیز به جزای نقدی به مبلغ ۶۴ هزار میلیون ریال نیز محکوم شد.

عبدوس اضافه کرد: استخر مذکور فاقد هرگونه حصار و فنس کشی لازم برای جلوگیری از ورود حیوانات و اشخاص و افراد بود لذا تلف شدن این تعداد قلاده روباه تنها نشان از قصور فرد متهم برای ایمن‌سازی محیط است که اگرچه ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست قابل جبران نیست اما می‌بایست این مبلغ را واریز کند.