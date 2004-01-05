سازمان ملل پنجشنبه اين هفته را روز "درخواست اضطراري" براي بم اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، در راستاي دريافت كمك ها بيشتر براي زلزله زدگان بم از جامعه بين المللي، هماهنگ كننده امداد اضطراري ملل متحد به همراه مسئولان ايراني و هلال احمر در نظر دارند روز پنجشنبه هفته جاري در شهر بم "درخواست اضطراري" اعلام نمايند.

كمك هاي نقدي و غير نقدي كشورهاي كمك كننده، سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي تا 2 ژانويه 2004 (12 دي) 73 ميليون و 900 هزار دلار اعلام شده است.

"فردريك لاينز" هماهنگ كننده فعاليت هاي نظام ملل متحد و جمهوري اسلامي ايران روز جمعه و شنبه گذشته به منطقه بم سفر كرد و طي اقامت خود با استانداربم، مسئولان منطقه اي، مديرهلال احمر و اعضاي تيم منطقه اي ارزيابي و هماهنگي ملل متحد ديدار وگفتگو كرد. درخواست اضطراري سازمان ملل به شرح زير است: غذا و تداركات، آب و تاسيسات بهداشتي، تغذيه و بهداشت، حمايت از زنان و كودكان، آموزش، هماهنگي، امينت، ارتباطات، اطلاعات، نظارت و ارزياب، بهبود ، بازسازي و توانبخشي، مسكن و ميراث فرهنگي.

تيم مشترك ارزيابي سازمان ملل با مشورت مسئولان محلي و شركاي بين المللي درخواست اضطراري خود را از نيازهاي زلزله زدگان تهيه كرده است . اين تيم از افرادي از برنامه عمران ملل متحد، يونسكو، صندوق جمعيت ملل متحد، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، صندوق كودكان ملل متحد، دفتر مبارزه با جرم و جنايت ملل متحد، دفتر هماهنگ كننده امنيتي ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني و برنامه جهاني غذا تشكيل شده است.

شايان ذكراست دفترهماهنگ كننده امور انسان دوستانه ملل متحد با هماهنگي نزديك با كارگزاري هاي سازمان ملل، مسئول دريافت و ارائه كمك هاي بين المللي براي كاهش رنج مردم زلزله زده بم است.