  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۱۹

سازمان ملل پنجشنبه اين هفته را روز "درخواست اضطراري" براي بم اعلام كرد

آژانس هاي مختلف سازمان ملل با بررسي وضعيت بم و با توجه به اينكه كمك هاي بيشتري در اين منطقه نياز است، روز پنجشنبه را در سطح بين المللي روز "درخواست اضطراري" براي بم اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، در راستاي دريافت كمك ها بيشتر براي زلزله زدگان بم از جامعه بين المللي، هماهنگ كننده امداد اضطراري ملل متحد به همراه مسئولان ايراني و هلال احمر در نظر دارند روز پنجشنبه هفته جاري در شهر بم "درخواست اضطراري" اعلام نمايند.
كمك هاي نقدي و غير نقدي كشورهاي كمك كننده، سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي تا 2 ژانويه 2004 (12 دي) 73 ميليون و 900 هزار دلار اعلام شده است.
"فردريك لاينز" هماهنگ كننده فعاليت هاي نظام ملل متحد و جمهوري اسلامي ايران  روز جمعه و شنبه گذشته به منطقه بم سفر كرد و طي اقامت خود با استانداربم، مسئولان منطقه اي، مديرهلال احمر و اعضاي تيم منطقه اي ارزيابي و هماهنگي ملل متحد ديدار وگفتگو كرد. درخواست اضطراري سازمان ملل به شرح زير است: غذا و تداركات، آب و تاسيسات بهداشتي، تغذيه و بهداشت، حمايت از زنان و كودكان، آموزش، هماهنگي، امينت، ارتباطات، اطلاعات، نظارت و ارزياب، بهبود ، بازسازي و توانبخشي، مسكن و ميراث فرهنگي.
تيم مشترك ارزيابي سازمان ملل با مشورت مسئولان محلي و شركاي بين المللي درخواست اضطراري خود را از نيازهاي زلزله زدگان تهيه كرده است . اين تيم از افرادي از برنامه عمران ملل متحد، يونسكو، صندوق جمعيت ملل متحد، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، صندوق كودكان ملل متحد، دفتر مبارزه با جرم و جنايت ملل متحد، دفتر هماهنگ كننده امنيتي ملل متحد، سازمان بهداشت جهاني و برنامه جهاني غذا تشكيل شده است.
شايان ذكراست دفترهماهنگ كننده امور انسان دوستانه ملل متحد با هماهنگي نزديك با كارگزاري هاي سازمان ملل، مسئول دريافت و ارائه كمك هاي بين المللي براي كاهش رنج مردم زلزله زده بم است.

کد مطلب 49705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها