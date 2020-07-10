به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی در نشست مشترک استاندار یزد با دهیاران برگزیده استان که به منظور هم اندیشی در خصوص راهکارهای توسعه روستایی استان، در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۱۵ درصد جمعیت استان را اهالی روستاها تشکیل می‌دهند اما دامنه اثرگذاری آنها فراتر از این میزان است و در همین راستا توجه استان به روستاها بیشتر از سهم جمعیتی آنها بوده و با توجه به خدمات زیادی که روستاها به استان ارائه می‌کنند، درصدد هستیم تسهیلات بیشتری را برای آنها فراهم کنیم.

استاندار یزد ادامه داد: نقش دهیاران برای توسعه روستاها برجسته بوده و جایگاه آنها روز به روز ارتقا می‌یابد و از همین جهت است که شاهد توجه بیشتر به فعالیت دهیاری‌ها نسبت به گذشته هستیم.

وی افزود: پرداختن به مسائل دهیاری‌ها و توجه به دهیاران در بدنه دولت تقویت شده و موضوع استخدام دهیاران و همچنین انتخاب بخشداران از بین دهیاران استان، در وزارت کشور مطرح گردیده است.

طالبی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های سرشار روستاهای استان، با انجام اقداماتی می‌توان آنها را به کانون ایجاد اشتغال تبدیل کرد.

استاندار یزد ادامه داد: روستاهای استان از ظرفیت‌های بالایی برای بهره گیری در راستای ایجاد اشتغال حوزه گردشگری برخوردار هستند و در همین راستا هنر استفاده از این ظرفیت‌ها و همچنین خلق فرصت‌های گردشگری در دستورکار دهیاران قرار گیرد همچنین لازم است تقویت کشاورزی روستاها و بهسازی و مرمت قنوات در اولویت دهیاری‌ها باشد.

وی عنوان کرد: دهیاران در زمینه جذب سرمایه گذار، خیرین و جلب مشارکت‌های مردمی برای انجام پروژه‌ها، اهتمام لازم را داشته باشند و دفتر امور روستایی، جمع بندی مناسبی از پروژه‌ها و طرح‌های موفق روستایی استان را انجام دهد تا تجارب دهیاران موفق در اختیار دیگر دهیاران قرار گرفته و الگویی برای آنها باشد.

طالبی تصریح کرد: ادغام روستاها موجب ایجاد هسته‌های قدرتمند روستایی شده و به توسعه این مناطق کمک می‌کند و این موضوع می‌تواند با رضایت اهالی روستاها دنبال شود.‌

به گزارش مهر، در این نشست از ۲۴ دهیار نمونه استان تجلیل شد.