به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «منذر ثابت» تحلیلگر سیاسی تونس، اعلام کرد که اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد نقشهای برای انتقال گروههای داعشی به خاک تونس طراحی شده است.
وی در ادامه افزود: تلاش میشود تا کشور تونس را در سایه تحولات منطقهای و تحولات لیبی به درگیریهای این مناطق بکشانند.
این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: دو روز گذشته شاهد حمله به یکی از گشتیهای ارتش تونس بودیم و به دنبال آن قیس سعید رئیس جمهور کشور فرماندهان امنیتی و نظامی را احضار کرد.
وی افزود: برخی از گروهها در تونس تلاش دارند ارتش این کشور را وارد دستهبندیهای سیاسی کنند تا در نهایت به خواستههای خود برسند.
پیش از این نیز رئیس جمهور تونس نسبت به تلاشها برای منحرف کردن ارتش این کشور از وظایف خود هشدار داده بود.
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