  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۱۵

تحلیلگر سیاسی تونسی:

برخی گروه‌ها برای انتقال عناصر داعش به خاک تونس تلاش می‌کنند

برخی گروه‌ها برای انتقال عناصر داعش به خاک تونس تلاش می‌کنند

یک تحلیلگر سیاسی تونسی از تلاش برخی گروه ها برای انتقال عناصر داعشی به داخل خاک تونس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «منذر ثابت» تحلیلگر سیاسی تونس، اعلام کرد که اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد نقشه‌ای برای انتقال گروه‌های داعشی به خاک تونس طراحی شده است.

وی در ادامه افزود: تلاش می‌شود تا کشور تونس را در سایه تحولات منطقه‌ای و تحولات لیبی به درگیری‌های این مناطق بکشانند.

این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: دو روز گذشته شاهد حمله به یکی از گشتی‌های ارتش تونس بودیم و به دنبال آن قیس سعید رئیس جمهور کشور فرماندهان امنیتی و نظامی را احضار کرد.

وی افزود: برخی از گروه‌ها در تونس تلاش دارند ارتش این کشور را وارد دسته‌بندی‌های سیاسی کنند تا در نهایت به خواسته‌های خود برسند.

پیش از این نیز رئیس جمهور تونس نسبت به تلاش‌ها برای منحرف کردن ارتش این کشور از وظایف خود هشدار داده بود.

کد مطلب 4970504
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها